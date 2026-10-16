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Йелена Остапенко отказа Лейла Фернандес след драма в Ухан

  • 16 окт 2026 | 22:32
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Йелена Остапенко отказа Лейла Фернандес след драма в Ухан

Лейла Фернандес приключи участието си на турнира от категория WTA 1000 в Ухан, след като отстъпи на Йелена Остапенко на осминафиналите. Включващ пълна гама от драма и обрати, двубоят завърши с победа за латвийката с 6:1, 1:6, 6:4 след близо два часа битка на корта.

Срещата започна с категорично превъзходство на Остапенко. Латвийската тенисистка пое инициативата от самото начало и с мощен агресивен стил спечели първата част с 6:1, пробивайки на няколко пъти сервиса на канадката и оставяйки малко възможности за отговор на Фернандес.

Във втория сет картината на корта се промени изцяло. Въпреки че Остапенко спечели откриващия гейм, Фернандес пое пълен контрол върху разиграванията и нареди шест последователни гейма. С категоричното 6:1 в своя полза канадката изравни сетовете и вкара мача в решаваща трета част.

Заключителният сет премина през изключително оспорвана борба гейм за гейм. Двете тенисистки поддържаха равенство до 4:4, когато Остапенко нанесе ключов удар с пробив. В последвалия гейм латвийката затвори мача при първия си мачбол за крайното 6:4, с което си осигури място на четвъртфиналите в Ухан.

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Снимки: Gettyimages

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