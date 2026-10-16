Микел Мерино разкри как смяна на мястото в автобуса е спасило живота му

В емоционална изповед за The players’ tribune Микел Мерино се върна към един от най-драматичните и ужасяващи моменти в своята кариера – бомбения атентат срещу автобуса на Борусия (Дортмунд) преди девет години. Настоящият халф на Арсенал призна, че на косъм е избегнал трагедия.

Инцидентът се разигра на 11 април 2017 година, когато германският тим пътуваше към стадион „Сигнал Идуна Парк“ в Дортмунд за първия четвъртфинал от Шампионската лига на УЕФА срещу Монако. На около 10 километра от съоръжението бяха детонирани „три експлозива“ в непосредствена близост до клубния автобус, както съобщиха тогава германските полицейски власти.

„Истински късметлия съм, че съм жив. Бях на 20 години, когато се случи нападението. Чух оглушителен взрив и след това усетих как автобусът едва не се преобърна. Когато погледнах назад, видях кръв, дим и чух писъци“, сподели испанският национал.

Мерино разкри и ключовия детайл, спасил живота му в онази съдбовна вечер: „На следващия ден някой ми каза, че огромно парче от осколка се е забило в облегалката за глава на седалката до Марк Бартра. Това бе моето обичайно място. В онзи ден обаче седалката беше празна... Краката ми се струваха схванати и тъй като предните седалки се накланяха назад, се преместих там. Може би точно това ми спаси живота. Затова твърдо вярвам, че всичко се случва с причина.“

Бартра пострада най-тежко от целия състав, като защитникът бе приет в болница с дълбока рана на китката.

За извършването на атентата 29-годишният Сергей Венерголд бе осъден от съда в Дортмунд на 14 години затвор, след като бе признат за виновен по 28 обвинения за опит за убийство. Пред магистратите той заяви, че не е имал намерение да нарани физически играчите на Дортмунд, а единствено да спечели от спада в цената на акциите на германския клуб на борсата.

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