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Ива Иванова се класира за четвъртфиналите в Стара Загора

  • 16 окт 2026 | 16:10
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Ива Иванова се класира за четвъртфиналите в Стара Загора

Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на сингъл на международния турнир за жени от категория W50 в Стара Загора с награден фонд 40 000 долара. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК „Августа Траяна".

20-годишната Иванова победи със 7:5, 7:5 №264 в световната ранглиста Федерика Ургези (Италия) за час и 42 минути игра.

Българката навакса на два пъти пробив пасив в началото на първия сет, а след 2:3 спечели три поредни гейма и поведе с 5:3. При този резултат Иванова пропусна сетбол, загуби подаването си и се стигна до равенство 5:5. Тя обаче спечели следващите два гейма и затвори първата част със 7:5. Във втория сет Иванова отново навакса два пробива. След 4:5 българката спечели три поредни гейма и триумфира със 7:5.

За място на полуфиналите Ива Иванова ще играе срещу шестата поставена Ипек Йоз (Турция).

Беатрис Спасова загуби с 3:6, 0:6 от втората поставена Луисина Джованини (Аржентина) за 64 минути.

Срещите на националките на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева и Денислава Глушкова започнаха, но бяха прекъснати заради лошото време и ще бъдат доиграни утре.

Двубоят на поставената под №1 в схемата Денчева срещу Валерия Артемиева (Русия) беше прекъснат при резултат 2:3 в първия сет. Мачът на Глушкова срещу Луцие Петружелова (Чехия) беше спрян при резултат 3:6, 2:1.

Полуфиналите на двойки също ще се играят утре. В единия от тях водачките в схемата Ива Иванова и Аня Станкович (Сърбия) ще срещнат третите поставени Бианка Елена Бърбулеску и Диана-Йоана Симонеску (Румъния).

Другият полуфинал ще бъде с участието на три българки между Алекса Каратанчева и Дария Великова, от една страна, и Виктория Велева и Гала Иванович (Сърбия), от друга.

Това е петият турнир от категория W50 в календара на World Tennis Tour, на който България е домакин през тази година. До момента страната ни прие надпревари в Хасково, Пазарджик, Пловдив и Бургас. Победителката във всеки от турнирите получава 50 точки за световната ранглиста.

Организирането на силни международни турнири остава един от основните приоритети на Българската федерация по тенис и през следващата година.

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