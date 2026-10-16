Впечатляващото завръщане на Сонай Картал продължава с исторически полуфинал в Ухан

След шестмесечно отсъствие от кортовете заради контузия в гърба, довела до срив в ранглистата от 54-то до 170-о място, британката Сонай Картал просто се надяваше да намери своя игрови ритъм след завръщането си през миналия месец.

Вместо това 24-годишната тенисистка се класира за първия си полуфинал на турнир от сериите WТА 1000, след като днес елиминира шестата в света Елина Свитолина с 6:2, 2:6, 6:4 на четвъртфиналите в Ухан.

Състезателките си размениха по един убедителен сет с по 6:2, а решителната трета част предложи изключителна драма. Двете си взимаха сервис геймовете до 5:4, без нито една от тях да се изправи пред точка за пробив. В десетия гейм Картал стигна до първия си шанс за брейк в сета, който се оказа и мачбол, оползотворявайки го за победата след 2 часа и 3 минути игра.

Този успех бе първи за британката срещу украинската съперничка от три срещи помежду им. С този резултат тя удължи и безупречния си баланс за 2026 година до 12 победи от 12 мача в основни схеми на турнири от УТА, в които печели първия сет.

„Изключително горда съм, че успях да спечеля тази битка, коментира Картал на пресконференцията след двубоя. - Мачът беше всичко друго, но не и лесен. Играхме в самото начало на годината в Оклънд. Познавам я отлично и бях наясно, че преди да падне и последната точка, нищо не е решено. Гордея се с нивото, което показах, и съм щастлива, че поддържам такова постоянно представяне през цялата седмица."

Kartal d. Elina Svitolina 6-2 2-6 6-4 Sonay reaches her first WTA 1000 semifinal. She becomes the first British woman to reach the semis in Wuhan. ✅2nd top 10 win What a performance. 🇬🇧♥️ https://t.co/OtDN5g5gcv — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 16, 2026

Това бе втори триумф в кариерата на британката над представителка от топ 10 и едва неин втори полуфинал в тура. Заемайки 170-а позиция в света, Картал се превърна в третата най-ниско ранкирана полуфиналистка в историята на категорията УТА 1000 от въвеждането ѝ през 2009 година насам, отстъпвайки единствено на Слоун Стивънс (№934 в Торонто през 2017 г.) и Виктория Азаренка (№186 в Маями през 2018 г.).

Откакто поднови участия миналия месец, Картал представи Великобритания на турнира за „Били Джийн Кинг Къп“ и стигна до третия кръг в Пекин, надигравайки 31-вата в света Уан Синю. Тя пренесе тази инерция и в Ухан, където записа победи над Анхелина Калинина (№48), поставената под №9 Белинда Бенчич и №15 Джасмин Паолини, преди да преклони и Свитолина.

„Определено не очаквах да намеря най-добрата си форма толкова бързо, призна тя. - Дори за мен е лека изненада, че най-значимите ми победи дойдоха още в третия турнир след паузата. Отсъствах шест месеца от тура, но на корта изобщо не се чувства така, което е огромен плюс. Сега целта ми е да задържа това ниво, да видя какъв е потенциалният ми таван и докъде мога да стигна през следващата година.“

Картал сподели, че физически е била готова за игра още в края на август, но е предпочела да послуша екипа си и да не форсира събитията.

"Имах готовност да се върна някъде към края на август, но знаех какви турнири ме чакат, допълни британката. - Трябваше да пресъздам състезателната атмосфера максимално добре в тренировките, макар че това никога не е напълно възможно. Не избързах. Предстоят ми още много години в тениса, затова се вслушах в опита на играчи, преживели тежки контузии. Физиотерапевтът ми тук свърши страхотна работа и просто се доверих на екипа. Нямаше как да знам, че ще достигна толкова бързо до нивото, на което знам, че съм способна.“

Търпението не е дошло без разочарования, тъй като Картал трябваше да пропусне най-големите надпревари през лятото, включително домашния турнир от Големия шлем на „Уимбълдън“.

„Най-важният съвет, който получих, беше да не бързам. В индивидуален спорт винаги искаш да се завърнеш възможно най-скоро – както по финансови причини, така и заради неповторимата атмосфера на корта. Но трябваше да се доверя на хората около мен. Знам, че работя с отлични специалисти, които знаят какво правят. Понякога съм инат и се опитвам да наложа моето, но накрая разбрах, че трябва да седна и да слушам. Рядко се случва един тенисист да има шест месеца почивка, така че се опитах да извлека максимума от тази пауза.“

В съботния полуфинал Картал ще срещне бившата шампионка от „Ролан Гарос“ Йелена Остапенко. Балансът в преките им мачове до момента е 1-1, след като през 2025 година британката надделя на „Уимбълдън“, а Остапенко спечели срещата им в Ийстборн.

Йелена Остапенко продължава силното си представяне на турнира в Ухан, след като достигна до полуфиналите с победа над поставената под номер 11 Диана Шнайдер със 7:5, 6:1 в първия четвъртфинален сблъсък от програмата за деня.

Jelena Ostapenko d. Shnaider 7-6(6) 6-1 Unplayable from Penko Down 2-5 in the 1st set She’s into her first Wuhan semifinal in 9 years ✅10th WTA 1000 SF ✅2nd WTA 1000 SF of 2026 It was a literal firework show… smashing winners like there’s no tomorrow No one can stop her when she’s playing like that 🇱🇻🤍 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 16, 2026

Латвийската тенисистка показа характер и обрат в първия сет, след което напълно доминираше на корта.

„Получи се чудесен двубой, сподели Остапенко след срещата. - Губех в първия сет, но не спрях да се боря, намерих верния ритъм и го спечелих, а във втората част мисля, че играх на много високо ниво.“

За Остапенко това е второ класиране сред най-добрите четири в Ухан в нейната кариера, след като през 2017 година отстъпи на този етап пред Ашли Барти. Сега тя ще преследва четвърти финал в турнири от категория WТА 1000 и първа титла на това ниво.

„Пазя отлични спомени от Ухан и достигането до полуфинал тук. Помня как надиграх водачката в световната ранглиста на централния корт. Винаги е прекрасно да играя пред китайските фенове, които ми дават огромна подкрепа“, добави латвийката.

Своите очаквания за предстоящия сблъсък в турнира изрази и Картал: „Тя удря изключително мощно, затова се надявам настилката да забави малко темпото, но зная, че ме очаква сериозно предизвикателство. Тя се представя фантастично през цялата седмица и предстои нова трудна битка.“

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