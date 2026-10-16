Шеметният възход на Фабиан Хюрцелер: от търговец на картини до един от най-желаните млади мениджъри в Европа

Когато през февруари Брайтън отстъпи на собствен терен срещу големия си съперник Кристъл Палас, Фабиан Хюрцелер бе изпратен с бурни освирквания от собствените си привърженици и скандирания „утре сутрин те уволняват“. Поражението с 0:1 остави тима на незавидното 14-о място в класирането след само един успех в 12 срещи от Висшата лига.
„Има само две възможности“, заяви тогава германският специалист. „Да се предадеш или да продължиш да се бориш още по-упорито. Аз винаги избирам второто.“
Осем месеца по-късно клубът бере плодовете от доверието към треньора, който през юни 2024 г. стана най-младият постоянен мениджър в историята на Висшата лига, поемайки поста едва на 31-годишна възраст. Предстоящият нов сблъсък с Кристъл Палас на стадион „Амекс“ заварва Брайтън на трета позиция в таблицата след забележителни победи над шампиона Арсенал и носителя на трофея в Лига Европа Астън Вила.
Репутацията на Хюрцелер се изстреля в небесата след серия от 11 победи в 18 мача от шампионата, която върна „чайките“ в европейските клубни турнири. Сега същите фенове, които преди месеци крещяха, че германецът „няма представа какво прави“, се тревожат от възможността той да бъде изкушен от по-голям клуб. След съботния успех над Съндърланд сред привържениците все по-усилено се коментира интересът към специалиста, който още преди края на миналия сезон подписа нов дългосрочен договор до 2029 година и получи 150 милиона паунда за летни трансфери.
„Човек научава най-много за себе си и околните, когато губи мачове. Хюрцелер премина през този труден период и начинът, по който накара тези футболисти да играят, е изключителен“, сподели бившият нападател на тима Глен Мъри пред "Би Би Си Спорт".
Скот Маккарти от фенския сайт „Уи Ар Брайтън“ признава, че в определен момент напрежението е било огромно:
„Той изглеждаше като треньор, изчерпан откъм идеи. След загубата от Палас всички фенове говореха само едно: 'трябва да си ходи'. Сега реалността е напълно различна, нещата се развиха феноменално.“
Карик е на ръба, има три мача, за да се спаси
Спекулациите вече свързват Хюрцелер дори с Манчестър Юнайтед, в случай че „червените дяволи“ потърсят алтернатива на Майкъл Карик. Това е впечатляващо постижение за човек, започнал треньорския си път от петото ниво на германския футбол.
Решителността, с която Хюрцелер отговори на недоволството по трибуните, е характерна за цялата му десетгодишна треньорска кариера. През 2016 г., след поредица от тежки контузии по време на престоите му в дублиращите отбори на Байерн (Мюнхен), Хофенхайм и Мюнхен 1860, бившият полузащитник прекратява професионалната си кариера едва на 23 години. Той приема ролята на играещ треньор в петодивизионния германски клуб Пипинсрийд.
Брайтън ще задържи Хюрцелер задълго
За да се издържа в скромния клуб, намиращ се на около 50 километра от Мюнхен, запаленият по футбола младеж започва работа при търговец на картини, продавайки произведения на изкуството на заможни баварци. В интервю за „Гардиън“ през 2024 г. той разкрива, че в крайна сметка е бил уволнен от тази работа, защото прекарвал твърде много време в гледане на футболни мачове.
„Ако искаш да продадеш нещо на някого, трябва да го убедиш с правилния подход. Не можеш просто да застанеш и да кажеш: 'Вижте тази картина, тя е невероятна'. Трябва да разбереш нуждите и желанията на клиента. С треньорството е почти същото. Най-важното е да разбереш личността зад футболиста. Какви са неговите нужди, неговите ценности, какво възпитание има, какво е миналото му?“, обяснява германецът.
Стремежът на родения в Хюстън, Тексас специалист (преместил се в Германия на 2-годишна възраст) да се учи от най-добрите е пословичен. Докато води Санкт Паули – отбор, който той изведе обратно в Бундеслигата след 13-годишно отсъствие, преди да премине в Брайтън – Хюрцелер посещава тренировъчната база на Тотнъм. По време на заниманията той засипва Анге Постекоглу с толкова много детайлни въпроси, че наставникът на „шпорите“ се вижда принуден да помоли свой помощник да поеме разговора.
Хюрцелер разкри тайната на успеха на Брайтън над Арсенал
Хюрцелер черпи опит и от Роберто де Дзерби в Брайтън, само няколко месеца преди да заеме неговото място начело на отбора, след като спряганият за поста Киърън Маккена избра да остане в спечелилия промоция тим на Ипсуич.
Въпреки двете респектиращи поредни осми места в крайното класиране, периодът на Фабиан Хюрцелер начело на Брайтън не премина без сериозни сътресения.
Наред с недоволството на част от привържениците, които през миналия сезон настояваха за неговата оставка, „чайките“ претърпяха и тежко крушение с 0:7 при визитата си на Нотингам Форест в първата му кампания. Бившият бранител на Арсенал и английския национален отбор Мартин Киоун дори го описа като „твърде зелен“ в ефира на предаването „Файнал Скор“ по Би Би Си след загубата с 2:4 от Челси през септември 2024 година.
На какво обаче се дължи пълният обрат в представянето на тима, след като феновете открито призоваваха за раздяла?
„Част от обяснението е, че Хюрцелер се върна към фундаментите на играта“, коментира Маккарти.
„Той се опря на опитното ядро в състава, за да преодолее кризата. Това е отлично доказателство за неговия прагматизъм – има треньори, които са сляпо привързани към идеите си и отказват всякаква промяна.
Хюрцелер разбра, че досегашният подход не дава резултати и може да му коства поста, затова опита нещо различно. В момента вече виждаме отбор, изграден изцяло по негов образ, който налага изключително интензивна преса.“
Остава въпросът дали германският специалист ще приеме евентуално ново предизвикателство при оферта от по-голям клуб, или ще предпочете да напише златна страница в историята на Брайтън, опитвайки се да класира тима за Шампионската лига.
„Лично аз смятам, че той няма да напусне“, категоричен е Маккарти „Финансовите параметри със сигурност биха били съблазнителни, но той е изключително разумен човек. Никой не става мениджър във Висшата лига едва на 31 години, ако не е здраво стъпил на земята. Дали наистина би отишъл в друг отбор, където няма да получи нужното търпение и време? Развитието на събитията в Брайтън показа, че на него са му необходими около две години и половина, за да изгради боеспособен състав.“
В същото време в Пипинсрийд името на Хюрцелер все още се ползва с огромна почит, а самият той не забравя откъде е започнал треньорският му път.
„Да, той наистина обича да се връща тук от време на време, за да провери дали всичко е наред“, сподели финансовият директор на клуба Зеп Анкнер пред „Ди Атлетик“ през 2024 година.
„Когато ни гостува, разговаря с абсолютно всеки. Той запази непокътната връзката си с Пипинсрийд.“
Стремителният му възход обаче подсказва, че европейските футболни колоси съвсем скоро могат да привлекат едно от най-актуалните треньорски имена на континента.
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