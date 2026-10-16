Шеметният възход на Фабиан Хюрцелер: от търговец на картини до един от най-желаните млади мениджъри в Европа

Когато през февруари Брайтън отстъпи на собствен терен срещу големия си съперник Кристъл Палас, Фабиан Хюрцелер бе изпратен с бурни освирквания от собствените си привърженици и скандирания „утре сутрин те уволняват“. Поражението с 0:1 остави тима на незавидното 14-о място в класирането след само един успех в 12 срещи от Висшата лига.

„Има само две възможности“, заяви тогава германският специалист. „Да се предадеш или да продължиш да се бориш още по-упорито. Аз винаги избирам второто.“

Осем месеца по-късно клубът бере плодовете от доверието към треньора, който през юни 2024 г. стана най-младият постоянен мениджър в историята на Висшата лига, поемайки поста едва на 31-годишна възраст. Предстоящият нов сблъсък с Кристъл Палас на стадион „Амекс“ заварва Брайтън на трета позиция в таблицата след забележителни победи над шампиона Арсенал и носителя на трофея в Лига Европа Астън Вила.

Репутацията на Хюрцелер се изстреля в небесата след серия от 11 победи в 18 мача от шампионата, която върна „чайките“ в европейските клубни турнири. Сега същите фенове, които преди месеци крещяха, че германецът „няма представа какво прави“, се тревожат от възможността той да бъде изкушен от по-голям клуб. След съботния успех над Съндърланд сред привържениците все по-усилено се коментира интересът към специалиста, който още преди края на миналия сезон подписа нов дългосрочен договор до 2029 година и получи 150 милиона паунда за летни трансфери.

„Човек научава най-много за себе си и околните, когато губи мачове. Хюрцелер премина през този труден период и начинът, по който накара тези футболисти да играят, е изключителен“, сподели бившият нападател на тима Глен Мъри пред "Би Би Си Спорт".

Скот Маккарти от фенския сайт „Уи Ар Брайтън“ признава, че в определен момент напрежението е било огромно:

„Той изглеждаше като треньор, изчерпан откъм идеи. След загубата от Палас всички фенове говореха само едно: 'трябва да си ходи'. Сега реалността е напълно различна, нещата се развиха феноменално.“

Карик е на ръба, има три мача, за да се спаси

Спекулациите вече свързват Хюрцелер дори с Манчестър Юнайтед, в случай че „червените дяволи“ потърсят алтернатива на Майкъл Карик. Това е впечатляващо постижение за човек, започнал треньорския си път от петото ниво на германския футбол.

Решителността, с която Хюрцелер отговори на недоволството по трибуните, е характерна за цялата му десетгодишна треньорска кариера. През 2016 г., след поредица от тежки контузии по време на престоите му в дублиращите отбори на Байерн (Мюнхен), Хофенхайм и Мюнхен 1860, бившият полузащитник прекратява професионалната си кариера едва на 23 години. Той приема ролята на играещ треньор в петодивизионния германски клуб Пипинсрийд.

Брайтън ще задържи Хюрцелер задълго

За да се издържа в скромния клуб, намиращ се на около 50 километра от Мюнхен, запаленият по футбола младеж започва работа при търговец на картини, продавайки произведения на изкуството на заможни баварци. В интервю за „Гардиън“ през 2024 г. той разкрива, че в крайна сметка е бил уволнен от тази работа, защото прекарвал твърде много време в гледане на футболни мачове.

„Ако искаш да продадеш нещо на някого, трябва да го убедиш с правилния подход. Не можеш просто да застанеш и да кажеш: 'Вижте тази картина, тя е невероятна'. Трябва да разбереш нуждите и желанията на клиента. С треньорството е почти същото. Най-важното е да разбереш личността зад футболиста. Какви са неговите нужди, неговите ценности, какво възпитание има, какво е миналото му?“, обяснява германецът.

Стремежът на родения в Хюстън, Тексас специалист (преместил се в Германия на 2-годишна възраст) да се учи от най-добрите е пословичен. Докато води Санкт Паули – отбор, който той изведе обратно в Бундеслигата след 13-годишно отсъствие, преди да премине в Брайтън – Хюрцелер посещава тренировъчната база на Тотнъм. По време на заниманията той засипва Анге Постекоглу с толкова много детайлни въпроси, че наставникът на „шпорите“ се вижда принуден да помоли свой помощник да поеме разговора.

Хюрцелер разкри тайната на успеха на Брайтън над Арсенал

Хюрцелер черпи опит и от Роберто де Дзерби в Брайтън, само няколко месеца преди да заеме неговото място начело на отбора, след като спряганият за поста Киърън Маккена избра да остане в спечелилия промоция тим на Ипсуич.

Въпреки двете респектиращи поредни осми места в крайното класиране, периодът на Фабиан Хюрцелер начело на Брайтън не премина без сериозни сътресения.

Наред с недоволството на част от привържениците, които през миналия сезон настояваха за неговата оставка, „чайките“ претърпяха и тежко крушение с 0:7 при визитата си на Нотингам Форест в първата му кампания. Бившият бранител на Арсенал и английския национален отбор Мартин Киоун дори го описа като „твърде зелен“ в ефира на предаването „Файнал Скор“ по Би Би Си след загубата с 2:4 от Челси през септември 2024 година.

На какво обаче се дължи пълният обрат в представянето на тима, след като феновете открито призоваваха за раздяла?

„Част от обяснението е, че Хюрцелер се върна към фундаментите на играта“, коментира Маккарти.

„Той се опря на опитното ядро в състава, за да преодолее кризата. Това е отлично доказателство за неговия прагматизъм – има треньори, които са сляпо привързани към идеите си и отказват всякаква промяна.

Хюрцелер разбра, че досегашният подход не дава резултати и може да му коства поста, затова опита нещо различно. В момента вече виждаме отбор, изграден изцяло по негов образ, който налага изключително интензивна преса.“

Остава въпросът дали германският специалист ще приеме евентуално ново предизвикателство при оферта от по-голям клуб, или ще предпочете да напише златна страница в историята на Брайтън, опитвайки се да класира тима за Шампионската лига.

„Лично аз смятам, че той няма да напусне“, категоричен е Маккарти „Финансовите параметри със сигурност биха били съблазнителни, но той е изключително разумен човек. Никой не става мениджър във Висшата лига едва на 31 години, ако не е здраво стъпил на земята. Дали наистина би отишъл в друг отбор, където няма да получи нужното търпение и време? Развитието на събитията в Брайтън показа, че на него са му необходими около две години и половина, за да изгради боеспособен състав.“

В същото време в Пипинсрийд името на Хюрцелер все още се ползва с огромна почит, а самият той не забравя откъде е започнал треньорският му път.

„Да, той наистина обича да се връща тук от време на време, за да провери дали всичко е наред“, сподели финансовият директор на клуба Зеп Анкнер пред „Ди Атлетик“ през 2024 година.

„Когато ни гостува, разговаря с абсолютно всеки. Той запази непокътната връзката си с Пипинсрийд.“

Стремителният му възход обаче подсказва, че европейските футболни колоси съвсем скоро могат да привлекат едно от най-актуалните треньорски имена на континента.

"Би Би Си"

🚨 JUST IN: There is one person in Manchester United’s board REALLY appreciating Fabian Hürzeler and bringing his name to the conversation when they talk about the managerial situation. However, there are no contacts, and as of today, United are not negotiating with any other manager because they are still backing Michael Carrick. #MUFC [@FabrizioRomano] — mufcmpb (@mufcMPB) October 16, 2026

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