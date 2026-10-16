Летящият Брайтън стартира с разгром

Брайтън започна участието си в основната фаза на Лигата на конференциите с убедителна победа. "Чайките" спечелиха с 4:0 домакинството си на Кауно Жалгирис. Тимът на Фабиан Хурцелер това е пета поредна победа във всички турнири, като тази серия включваше успех с 3:0 над шампиона на Англия Арсенал и победа с 3:2 на "Олд Трафорд".

Брайтън имаше нужда от 41 минути, за да открие резултата, но след това въпросът бе само с колко ще спечели. Жоржиньо Рютер отбеляза първия гол в мача. Първоначално попадението не бе зачетено, но след консултация с ВАР голът бе признат. Домакините удвоиха аванса си в добавеното време на първата част, когато Рутер подаде на Джак Хиншълууд, а той се разписа при завръщането си след близо двумесечно отсъствие поради контузия.

29 - Only Barcelona (43) and Bayern Munich (30) have scored more goals in all competitions this season than Brighton (29) among clubs in Europe's big-five leagues. Entertainers. https://t.co/gavznq5OUA — OptaJoe (@OptaJoe) October 15, 2026

През второто полувреме "чайките" продължиха да доминират, а Рютер се разписа за втори път в мача в 53-ата минута. Мат О'Райли се отчете с греда преди и той да се нареди сред голмайсторите. Той засече центриране на 18-годишния египетски халф Юнес Ибрахим, който направи дебюта си за Брайтън.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago