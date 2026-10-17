Байерн (Мюнхен) и РБ Лайпциг обещават люто дерби в Бундеслигата

Предстои един от най-вълнуващите сблъсъци в германския футбол, противопоставящ Байерн (Мюнхен) и РБ Лайпциг. Двубоят от 6-ия кръг на Бундеслигата ще се изиграе на 17 октомври 2026 г. от 19:30 часа на легендарния стадион "Алианц Арена" в Мюнхен. Главен съдия на дербито ще бъде Тобиас Щилер, а двата тима обещават лют сблъсък с голям заряд.

Байерн (Мюнхен) заема 3-то място в временното класиране на Бундеслигата с актив от 11 точки след първите 5 изиграни кръга. Баварците са с 3 победи и 2 равенства, като все още нямат поражение в първенството и разполагат с внушителна голова разлика от 16:4.

В последните си 5 мача във всички турнири воденият от Венсан Компани тим регистрира равенство 3:3 като гост на Викинг в Шампионската лига, предшествано от реми 2:2 срещу Аугсбург в първенството. Преди това Мюнхенци записаха убедителни победи с 7:0 над Унион (Берлин) и 2:1 над Елверсберг в първенството, както и 5:0 срещу Бодьо/Глимт в Европа.

РБ Лайпциг се намира на 5-о място в подреждането с 9 точки от 5 мача (3 победи и 2 загуби) и голова разлика 15:5. Гостите влизат в мача след две поредни победи – 1:0 срещу ПСВ Айндховен в Шампионската лига и разгромното 6:0 над Айнтрахт (Франкфурт) в Бундеслигата. Преди тези успехи обаче отборът бе доста колеблив, като претърпя поражение с 0:2 от Байер (Леверкузен) в първенството, но надделя над Хамбургер ШФ с 5:0 у дома и загуби от Комо с 1:4 в Шампионската лига.

Общата статистика от 26 срещи между двата отбора показва превъзходство за Байерн (Мюнхен) – 15 победи, 8 равенства и едва 3 успеха за РБ Лайпциг. В последните 5 официални и приятелски сблъсъка баварците доминират категорично, като записаха 4 победи и 1 равенство.

В последния мач между двата тима, проведен през август 2026 г., Байерн надделя с 3:1 в контролна среща. През февруари 2026 г. баварците спечелиха с 2:0 в Купата на Германия, а в Бундеслигата записаха разгромни успехи с 5:1 (януари 2026 г.) и 6:0 (август 2025 г.).

Старши треньорът на Байерн Венсан Компани има отличен баланс срещу РБ Лайпциг – в 5 мача срещу този съперник той е постигнал 4 победи и 1 равенство, без нито една загуба.

В голмайсторската листа на Бундеслигата двата тима имат представители на предни позиции: Майкъл Олисе от Байерн и Кристофър Нкунку от Лайпциг заема съвместно 2-ро място с по 4 попадения от началото на сезона. Хари Кейн (Байерн) и Антонио Нуса (Лайпциг) също се представят силно с по 3 гола.

У домакините от Байерн Джамал Мусиала пропуска срещата поради мускулна контузия в бедрото. Вратарят и капитан Мануел Нойер е под въпрос заради болки в стъпалото.

В състава на РБ Лайпциг също има важни липсващи състезатели. Извън сметките поради контузии са Кристоф Баумгартнер (разтежение в прасеца/задно бедро), Асан Уедраого (травма в рамото) и Марк Гиу (мускулна контузия).

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