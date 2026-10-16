Давид Ферер напуска Купа “Дейвис”, за да стане треньор на голяма звезда

В края на 2026 г. Давид Ферер ще освободи поста капитан на Испания за Купа “Дейвис”, но плановете му за бъдещето остават изцяло свързани с тениса.

Според мадридския ежедневник AS, бившият №3 в света се подготвя за завръщане към треньорската кариера от 2027 г., като този път може да поеме топ тенисист извън пределите на Испания.

Изданието съобщава, че 44-годишният испанец вече е отказал едно сериозно предложение от водещ чуждестранен играч по-рано през годината, но вече е готов за новото предизвикателство.

Ферер застана начело на „Ла Роха“ през 2023 г., наследявайки на капитанския пост Серхи Бругера, и изведе тима до финала на Купа „Дейвис“ през 2025 г. Макар все още да не разкрива конкретни имена, легендата е категоричен, че иска да започне нова страница в професионалния си живот.

Давид Ферер е сред емблематичните имена в съвременния тенис. Той е носител на 27 ATP титли и има финал на Ролан Гарос.

Любопитното е, че през 2027 г. се очаква завръщането на още един голям испански треньор – Хуан Карлос Фереро, който по-рано водеше Карлос Алкарас.

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