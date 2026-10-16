Марк Стоун заби три шайби за убедителен успех на Вегас срещу Калгари

Финалистът от миналия сезон Вегас Голдън Найтс постигна домакински успех срещу Калгари Флеймс с 6:2 в двубой от Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада.

Марк Стоун отбеляза хеттрик за домакините в третия период, който подпечата седмия успех за Вегас от началото на сезона. Така тимът се изкачва на върха на класирането в Западната конференция с 14 точки, на две пред втория Юта Мамът.

За Стоун това бе втори хеттрик в кариерата му в редовния сезон след този от 15 януари 2024 година.

„Обичам хокея, харесва ми да играя в тази лига и да бележа голове. Спечелихме мача. Наистина се наслаждавам на играта и точно това ме кара да ставам сутрин от леглото и с нетърпение да отивам към пързалката“, заяви след срещата капитанът на домакините.

MARK STONE COMPLETES THE HAT TRICK 🎩🎩🎩 https://t.co/HGuzjIAaJj — Gino Hard (@GinoHard_) October 16, 2026

Джак Айхел допринесе за успеха с попадение и две асистенции, а Иван Барбашев завърши с три голови паса за тима на Вегас (7-2-0). Вратарят Картър Харт отрази 28 удара.

„Всеки поема своята отговорност и дава максимума. В момента играем с огромно удоволствие. Печелим много срещи, което прави преживяването още по-приятно. Надявам се да продължим по същия начин“, сподели Барбашев.

Power play goal for Vegas! Scored by Mark Stone with 03:47 left in the 3rd. Assisted by Jack Eichel and Mitch Marner. VGK: 6 | CGY: 1 #CGYvsVGK #VegasBorn #Flames https://t.co/NVs2gG49Ea — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 16, 2026

Джейк Мидълтън и Мат Коронато бяха точни за гостите, а стражът Дъстин Улф се отличи с 27 спасявания за Флеймс (1-6-0), които в предишния си двубой надделяха над Анахайм Дъкс с 4:2.

„Не стартирахме по най-добрия възможен начин. В началото изглеждахме малко разпокъсани и пасивни. Проявихме твърде голям респект към съперника в неутралната зона, което ни постави в неизгодна позиция още от първите минути“, коментира Мидълтън.

Тампа Бей Лайтнинг също спечели оспорван мач след продължение срещу Сиатъл Кракен с 4:3. Победата дойде благодарение на индивидуално действие на Виктор Хедман, който премина през отбраната на Сиатъл и преодоля вратаря Филип Грубауер от близко разстояние.

Бъфало Сейбърс надигра Торонто Мейпъл Лийфс с 5:4 след продължение, преодолявайки изоставане от два гола в третия период. Оуен Пауър вкара в 3:14 минута на добавеното време, а Джак Куин бе инструментален за победата с два гола и две асистенции.

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