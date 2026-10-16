Втори пореден хеттрик на Брейди Ткачук изведе Флорида до драматичен обрат срещу Ванкувър

Брейди Ткачук отбеляза втория си пореден хеттрик в Националната хокейна лига, за да донесе победата на Флорида Пантърс с 3:2 след продължение срещу гостуващия Ванкувър Канъкс в „Амерант Банк Арена“ в Сънрайз.

Нападателят се разписа два пъти в третата третина, като вкара изравнителното попадение само 13 секунди преди края на редовното време. В продължението, след 2:23 минути игра, Ткачък донесе успеха с прецизен китков изстрел от лявото крило. Това бе шеста поредна загуба за състава на Ванкувър.

„Днешният ден беше наистина специален“, заяви героят на мача. „Невероятно е да постигнеш това пред собствена публика, но успехът никога не е дело само на един човек. Нужни бяха усилията на целия отбор.“

С това попадение Ткачък събра седем точки (шест гола и една асистенция) само в рамките на последните си две срещи, след като във вторник записа четири точки при успеха със 7:3 като гост на Калъмбъс Блу Джакетс.

Той е едва третият играч в клубната история на Пантърс с хеттрик в два поредни мача след Ноел Ачари (16-20 декември 2019 г.) и Павел Буре (10-14 февруари 2001 г.). Брейди Ткачук е и първият хокеист в НХЛ с подобно постижение от Остън Матюс през февруари 2024 г., както и едва вторият в историята на франчайза с победен хеттрик, оформен в продължение, след Александър Барков (постигал това на два пъти – през декември 2018 г. и април 2022 г.).

OF COURSE IT'S BRADY TKACHUK 😼 He completes the hat trick and scores the winner in @Energizer overtime! https://t.co/60HBaJql0N — NHL (@NHL) October 16, 2026

„Играчите, които са имали големи успехи в кариерата си в ключови моменти, усещат тези ситуации и копнеят за тях“, коментира старши треньорът на Флорида Пол Морис.

Матю Ткачък асистира за всеки един от първите четири гола на брат си Брейди през сезона и увеличи серията си със спечелена точка на седем последователни мача (11 точки – три гола и осем асистенции).

Защитникът Сет Джоунс се отличи с две асистенции за последните два гола на Пантърс, а вратарят Акира Шмид отрази 15 удара и записа втора поредна победа за тима си, който вече има баланс от 4-2-2. За гостите Лиъм Огрен и защитникът Елиас Петерсон се разписаха, докато стражът Лееви Мерилайнен направи 36 спасявания за Канъкс (2-6-1).

„Продължаваме да израстваме и да ставаме по-добри, отбеляза наставникът на гостите Мани Малхотра. - Изиграхме много по-завършен мач, ако изключим последните десет минути. Смятам, че се справихме с натиска им по-добре от очакваното и се възползвахме от шансовете си в началото, но отново това не се оказа достатъчно.“

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