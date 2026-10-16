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Резултати от НХЛ

  • 16 окт 2026 | 09:23
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Резултати от НХЛ

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:

Флорида - Ванкувър - 3:2 след продължение

Ню Джърси - НЙ Рейнджърс - 7:1

Отава - НЙ Айлъндърс - 2:1 след дузпи

Тампa Бей - Сиатъл  - 4:3 след продължение

Торонто - Бъфало - 4:5 след продължение

Детройт - Филаделфия - 2:1

Чикаго - Уинипег - 4:3 след продължение

Минесота - Сейнт Луис - 5:4

Нешвил - Сан Хосе - 2:3 след дузпи

Едмънтън - Юта - 2:4

Лас Вегас - Калгари - 6:2

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