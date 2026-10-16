Резултати от НХЛ

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:
Флорида - Ванкувър - 3:2 след продължение
Ню Джърси - НЙ Рейнджърс - 7:1
Отава - НЙ Айлъндърс - 2:1 след дузпи
Тампa Бей - Сиатъл - 4:3 след продължение
Торонто - Бъфало - 4:5 след продължение
Детройт - Филаделфия - 2:1
Чикаго - Уинипег - 4:3 след продължение
Минесота - Сейнт Луис - 5:4
Нешвил - Сан Хосе - 2:3 след дузпи
Едмънтън - Юта - 2:4
Лас Вегас - Калгари - 6:2Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google