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Янаки Милев загуби мача си на двойки в Катания

  • 15 окт 2026 | 20:46
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Янаки Милев загуби мача си на двойки в Катания

Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев загуби мача си на двойки в турнира от сериите "Чалънджър" в сицилианския град Катания с награден фонд от 56 хиляди евро. В партньорство с австриеца Сандро Коп Милан отстъпи пред двойката Исан Алмасан Валиенте (Испания) и Павел Лагутин (Русия) с 6:7 (7), 6:3, 7:10.

Така Янаки Милев с партньорът му пропуснаха чудесна възможност да се класира за полуфиналите на турнира.

В първия сет Янаки Милев и Сандро Коп стигнаха първи до пробив и поведоха с 3:1, но съперниците им изравниха при 3:3. До края тандемите печелеха подаванията си, като в тайбрека българинът и австриецът стигнаха до сетбол при 6:5, но съперниците изравниха, направиха два мини пробива след това и спечелиха частта с 9:7.

Милев и Коп се реваншираха във втората част, като направиха пробив с осмия гейм за 5:3 и след това изравниха резултата след 6:3.

Тайбрекът до 10 в третата част бе равностоен дълго време до 7:7, но последните три точки бяха за Валиенте и Лагутин, който затвориха мача.

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