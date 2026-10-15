Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

ATP обмисля реформи срещу сгъстения календар и претоварването на тенисистите

  • 15 окт 2026 | 19:42
  • 268
  • 0
ATP обмисля реформи срещу сгъстения календар и претоварването на тенисистите

Сгъстеният състезателен календар и физическото изтощение на водещите тенисисти отново поставиха на дневен ред въпроса за реформи в мъжкия тур. Зачестилите физически проблеми и контузии сред младите звезди на спорта, сред които сериозната травма на китката на Карлос Алкарас и проблеми с коленете и умората при Яник Синер, засилиха натиска върху ATP за предприемане на конкретни мерки.

Една от основните дискутирани промени е свързана с начина, по който се трупат точки за световната ранглиста. В момента състезателите от топ ниво са длъжни да участват в турнирите от Големия шлем, осем задължителни надпревари от сериите "Мастърс" и определен брой турнири от категория ATP 500, за да запазят позициите си.

Сред предложенията е преразглеждане на броя турнири, които носят точки за ранглистата, с цел намаляване на финансовия и ранкинг натиска върху играчите да се състезават без почивка. Обсъжда се и оптимизиране на графика на разширените 12-дневни "Мастърс" турнири, за да се даде повече време за възстановяване между мачовете.

Освен промените в спортно-техническия календар, ATP разглежда и финансови корекции. Предложенията включват преразпределение на бонус фонда (Bonus Pool) и увеличаване на наградените фондове в ранните кръгове на единично за сметка на реструктуриране при двойките. Целта е да се осигури по-голяма финансова стабилност за по-широк кръг от тенисисти.

Паралелно с това се дискутира подсилване на пенсионната програма за играчите, което да им гарантира дългосрочна финансова сигурност и да намали нуждата от прекомерно форсиране на участия в турнири единствено от финансови подбуди.

Важно е да се отбележи, че всички тези реформи към момента остават на ниво предложения. Всеки нов модел трябва да премине през детайлно разглеждане от Съвета на играчите и да получи официално одобрение от Борда на директорите на ATP, преди да влезе в сила за следващите сезони.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Денчева и Глушкова се класираха за втория кръг в Стара Загора

Денчева и Глушкова се класираха за втория кръг в Стара Загора

  • 15 окт 2026 | 15:47
  • 518
  • 0
Алкарас прие "уайлд кард" за Виена

Алкарас прие "уайлд кард" за Виена

  • 15 окт 2026 | 15:31
  • 768
  • 1
Зверев е полуфиналист в Шанхай

Зверев е полуфиналист в Шанхай

  • 15 окт 2026 | 14:49
  • 751
  • 0
Пегула и Гоф са сигурни за Финалите на WTA

Пегула и Гоф са сигурни за Финалите на WTA

  • 15 окт 2026 | 14:39
  • 740
  • 0
Хвалинска стигна до четвъртфиналите в Ухан след най-престижната победа в кариерата си

Хвалинска стигна до четвъртфиналите в Ухан след най-престижната победа в кариерата си

  • 15 окт 2026 | 13:38
  • 1010
  • 0
Френски фенове посветиха емоционален клип на Григор Димитров

Френски фенове посветиха емоционален клип на Григор Димитров

  • 15 окт 2026 | 12:46
  • 1330
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:2 Монако, бивш играч на Барселона вкара втори гол

ЦСКА 0:2 Монако, бивш играч на Барселона вкара втори гол

  • 15 окт 2026 | 20:25
  • 35650
  • 169
Карлос Насар за Стефан Ботев: Що за човек ще фалира федерацията, това не е лична фирма!

Карлос Насар за Стефан Ботев: Що за човек ще фалира федерацията, това не е лична фирма!

  • 15 окт 2026 | 18:46
  • 14357
  • 26
РБ Залцбург 0:2 Милан, младок с два гола за "росонерите"

РБ Залцбург 0:2 Милан, младок с два гола за "росонерите"

  • 15 окт 2026 | 19:45
  • 2039
  • 1
Официално: УЕФА призна историята на ЦСКА

Официално: УЕФА призна историята на ЦСКА

  • 15 окт 2026 | 15:57
  • 27549
  • 415
Левски гостува на НЕК в Лига Европа: "Сините" срещу нидерландския тотален футбол

Левски гостува на НЕК в Лига Европа: "Сините" срещу нидерландския тотален футбол

  • 15 окт 2026 | 07:15
  • 23297
  • 70
Играят се ранните мачове в Лига Европа, Леверкузен с много комфортен аванс в Полша

Играят се ранните мачове в Лига Европа, Леверкузен с много комфортен аванс в Полша

  • 15 окт 2026 | 19:55
  • 9360
  • 3