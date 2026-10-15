ATP обмисля реформи срещу сгъстения календар и претоварването на тенисистите

Сгъстеният състезателен календар и физическото изтощение на водещите тенисисти отново поставиха на дневен ред въпроса за реформи в мъжкия тур. Зачестилите физически проблеми и контузии сред младите звезди на спорта, сред които сериозната травма на китката на Карлос Алкарас и проблеми с коленете и умората при Яник Синер, засилиха натиска върху ATP за предприемане на конкретни мерки.

Една от основните дискутирани промени е свързана с начина, по който се трупат точки за световната ранглиста. В момента състезателите от топ ниво са длъжни да участват в турнирите от Големия шлем, осем задължителни надпревари от сериите "Мастърс" и определен брой турнири от категория ATP 500, за да запазят позициите си.

Сред предложенията е преразглеждане на броя турнири, които носят точки за ранглистата, с цел намаляване на финансовия и ранкинг натиска върху играчите да се състезават без почивка. Обсъжда се и оптимизиране на графика на разширените 12-дневни "Мастърс" турнири, за да се даде повече време за възстановяване между мачовете.

Освен промените в спортно-техническия календар, ATP разглежда и финансови корекции. Предложенията включват преразпределение на бонус фонда (Bonus Pool) и увеличаване на наградените фондове в ранните кръгове на единично за сметка на реструктуриране при двойките. Целта е да се осигури по-голяма финансова стабилност за по-широк кръг от тенисисти.

Паралелно с това се дискутира подсилване на пенсионната програма за играчите, което да им гарантира дългосрочна финансова сигурност и да намали нуждата от прекомерно форсиране на участия в турнири единствено от финансови подбуди.

Важно е да се отбележи, че всички тези реформи към момента остават на ниво предложения. Всеки нов модел трябва да премине през детайлно разглеждане от Съвета на играчите и да получи официално одобрение от Борда на директорите на ATP, преди да влезе в сила за следващите сезони.

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