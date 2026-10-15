Анас Маздрашки допусна поражение в Монастир

Българският тенисист Анас Маздрашки допусна поражение във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

20-годишният българин, който е поставен под номер 8 в основната схема, отстъпи на Феликс Русел (Канада) с 4:6, 2:6 за час и 24 минути.

В първия сет Маздрашки навакса пробив пасив и намали изоставането си от 1:4 до 4:5, но в крайна сметка с втория си брейк канадецът поведе в общия резултат.

Втората част бе далеч по-неравностойна и в нея българинът отново изостана с 1:4, а Русел успя да спечели срещата при сервис на опонента.

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