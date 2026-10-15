Алекс ДеБринкат подписа нов договор с Детройт за близо 100 млн. долара

Нападателят Алекс ДеБринкат обвърза дългосрочно бъдещето си с Детройт Ред Уингс, след като парафира нов седемгодишен договор на обща стойност 91 милиона долара. Споразумението е със средна годишна заплата от 13 милиона долара и влиза в сила от следващия сезон.

В момента 28-годишният хокеист кара последния сезон от четиригодишния си контракт за 31,5 милиона долара (със средно 7,875 милиона долара на година), сключен на 9 юли 2023 година. Без новото удължаване той щеше да се превърне в свободен агент през идното лято.

„Това означава изключително много за мен. Изпитвам огромна гордост, че съм част от Ред Уингс и обличам този екип всяка вечер, заяви ДеБринкат. Много от момчетата в съблекалнята споделят това усещане. Щастлив съм да бъда тук и се радвам, че оставам за дълъг период.“

ДеБринкат има осем точки (четири гола и четири асистенции) от началото на настоящата кампания, след като се отчете с две попадения и голово подаване при поражението с 4:5 след продължение срещу Ню Джърси Девилс във вторник. През миналия сезон нападателят записа най-добрите показатели в кариерата си, отбелязвайки 85 точки (41 гола и 44 асистенции) в 82 срещи.

Роденият във Фармингтън Хилс, щата Мичиган, хокеист бе избран от Чикаго Блекхоукс във втория кръг под номер 39 в драфта на НХЛ през 2016 година. В кариерата си той има 603 точки (298 гола и 305 асистенции) в 702 мача в редовния сезон с екипите на Чикаго, Отава Сенатърс и Детройт, както и шест точки (два гола и четири асистенции) в девет двубоя от плейофите за Купа „Стенли“.

Детройт Ред Уингс стартира кампанията колебливо със само една победа в първите си шест мача (баланс 1-3-2).

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