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Алкарас прие "уайлд кард" за Виена

  • 15 окт 2026 | 15:31
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Алкарас прие "уайлд кард" за Виена

Карлос Алкарас ще участва на турнира във Виена по-късно този месец, след като прие „уайлд кард“ за надпреварата от категория ATP 500 в зала. Третият в световната ранглиста ще се завърне във Виена за първи път от 2021 година. Тогава, едва 18-годишен, Алкарас победи Анди Мъри по пътя към полуфиналите при дебютното си участие в турнира, преди да отстъпи на бъдещия шампион Александър Зверев.

Вече 23-годишният Алкарас има 33 победи и 5 загуби през сезон 2026 след отпадането си в третия кръг на „Мастърс“-а в Шанхай. Испанецът, който в момента е трети в годишната ранглиста, вече си е осигурил участие във Финалите на ATP.

Спечелилият титлите на Откритото първенство на Австралия и турнирите в Доха и Токио през 2026 година Алкарас се присъединява към силния състав във Виена, който включва и други звезди от топ 10 — Зверев, Даниил Медведев, Флавио Коболи и Алекс де Минор. Мачовете от основната схема във „Винер Щатхале“ ще се проведат от 26 октомври до 1 ноември.

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Снимки: Gettyimages

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