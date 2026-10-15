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Пегула и Гоф са сигурни за Финалите на WTA

  • 15 окт 2026 | 14:39
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Пегула и Гоф са сигурни за Финалите на WTA

WTA обяви, че американските звезди Джесика Пегула и Коко Гоф са си осигурили участие във Финалите на WTA в Индиън Уелс през ноември. За Пегула и Гоф това ще бъде пето поредно участие в заключителния турнир за сезона. Те се присъединяват към световната №1 в ранглистата на WTA, Елена Рибакина, шампионката от Индиън Уелс и Маями Арина Сабаленка, победителката на „Ролан Гарос“ Мира Андреева и шампионката от „Уимбълдън“ Линда Носкова. Остават още две свободни места в надпреварата на сингъл.

Класирането на Пегула и Гоф означава, че за пета поредна година във Финалите на WTA на сингъл ще участват поне две американки. Пегула има богат опит в турнира. В предишните си четири участия тя достигна до финала през 2023 г. и до полуфиналите през 2025 г. През настоящия сезон американката се класира за впечатляващите пет финала, включително два на ниво WTA 1000. Тя спечели титлата в Дубай и игра в мача за трофея в Синсинати.

Родената в Бъфало тенисистка достигна и до три финала в турнири от категория WTA 500, като триумфира в Чарлстън и завърши като подгласничка в Берлин и Вашингтон. Коко Гоф, която е от Флорида, също се представи отлично в турнирите от категория WTA 1000 през този сезон. Тя спечели титлата в Синсинати и достигна до финалите в Маями и Рим.

Бившата шампионка във Финалите на WTA, която през 2024 г. стана първата американка от десет години насам с трофея, затвърди шансовете си за класиране и със силни резултати в турнирите от Големия шлем. Гоф достигна до полуфиналите на „Уимбълдън“ и US Open, както и до четвъртфиналите на Australian Open.

Във Финалите на WTA в Индиън Уелс участват осем тенисистки на сингъл и осем отбора на двойки според класацията Race to the WTA Finals, която отчита резултатите през сезона. Първите седем във всяка от двете класации се класират автоматично. Осмото място се предоставя на най-високо класираната шампионка от Големия шлем на сингъл или шампионски отбор на двойки, заемащи позиция между №8 и №20, които все още не са си осигурили участие.

Най-добрите тенисистки и отбори на двойки в света се състезават във формат с групова фаза, в която всеки играе срещу всеки. Шампионката на сингъл вдига трофея „Били Джийн Кинг“, а победителките на двойки получават трофея „Мартина Навратилова“. Престижният заключителен турнир за сезона отдава заслуженото на най-доброто от WTA на корта и извън него, като предлага на феновете неповторимо преживяване, съчетаващо спорт, забавление и култура.

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