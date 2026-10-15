Защитник се завръща за Левски, "сините" с куп отсъстващи за мача с НЕК

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 21 футболисти за мача срещу НЕК Неймеген от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. Двубоят на стадион "Гоферщадион" е тази вечер от 22:00 часа.

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Добрата новина е завръщането на Никола Серафимов след контузия. В разширения състав място намира и Мазир Сула, който пропусна гостуването на Черно море преди четири дни. Аут остават Адриан Райчев, Петко Христов, Мустафа Сангаре, Оливер Камдем и Радослав Кирилов, които са без картотека за Европа. Извън сметките на Веласкес са още Асен Митков и Акрам Бурас.

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Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Мартин Луков, Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Майкон, Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Марко Груич, Сержиньо, Евертон Бала, Мазир Сула, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа.

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