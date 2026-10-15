Държавното лично първенство по пикълбол излъчи шампиони в седем категории

Оспорвани мачове, спортсменски дух и много емоции съпътстваха Държавното лично първенство по пикълбол, което се проведе в Хасково. Надпреварата беше организирана от Българската федерация по тенис и ТК „Хасково 2015", като бяха определени шампиони в седем категории.

В продължение на два дни Хасково беше център на българския пикълбол. Турнирът събра състезатели, които демонстрираха отлична подготовка, спортен хъс и уважение към съперниците си. Срещите предложиха качествена игра и много положителни емоции, а участниците допринесоха за популяризирането и развитието на спорта в България.

Мъже единично – отворена категория

Първо място: Васил Язаджиев

Второ място: Росен Найденов

Трето място: Станимир Стойчев

Мъже единично – категория 3.0+

Първо място: Ник Бун

Второ място: Давид Милев

Трето място: Александър Агуш

Двойки жени – отворена категория

Първо място: Кристина Хорсикиян и Мария Демирева

Второ място: Гергана Недина и Полина Маринова

Трето място: Валерия Пипиленко и Алина Литвиленко

Двойки мъже – отворена категория

Първо място: Росен Найденов и Васил Язаджиев

Второ място: Никола Георгиев и Тсоло Цветков

Трето място: Станимир Стойчев и Емил Жеков

Двойки мъже – категория 3.0+

Първо място: Георги Гергинов и Димитър Димитров

Второ място: Виталий Чобан и Олег Шпак

Трето място: Давид Милев и Иван Дервентски

Смесени двойки – отворена категория

Първо място: Кристина Хорсикиян и Хрис Михов

Второ място: Мария Демирева и Георги Гергинов

Трето място: Гергана Недина и Тсоло Цветков

Смесени двойки – категория 3.0+

Първо място: Нина Тончев и Ник Бун

Второ място: Айсу Мехмед и Андрю Гасман

Трето място: Алина Литвиленко и Олег Шпак

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