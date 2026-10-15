Държавното лично първенство по пикълбол излъчи шампиони в седем категории

Оспорвани мачове, спортсменски дух и много емоции съпътстваха Държавното лично първенство по пикълбол, което се проведе в Хасково. Надпреварата беше организирана от Българската федерация по тенис и ТК „Хасково 2015", като бяха определени шампиони в седем категории.
В продължение на два дни Хасково беше център на българския пикълбол. Турнирът събра състезатели, които демонстрираха отлична подготовка, спортен хъс и уважение към съперниците си. Срещите предложиха качествена игра и много положителни емоции, а участниците допринесоха за популяризирането и развитието на спорта в България.
Мъже единично – отворена категория
Първо място: Васил Язаджиев
Второ място: Росен Найденов
Трето място: Станимир Стойчев
Мъже единично – категория 3.0+
Първо място: Ник Бун
Второ място: Давид Милев
Трето място: Александър Агуш
Двойки жени – отворена категория
Първо място: Кристина Хорсикиян и Мария Демирева
Второ място: Гергана Недина и Полина Маринова
Трето място: Валерия Пипиленко и Алина Литвиленко
Двойки мъже – отворена категория
Първо място: Росен Найденов и Васил Язаджиев
Второ място: Никола Георгиев и Тсоло Цветков
Трето място: Станимир Стойчев и Емил Жеков
Двойки мъже – категория 3.0+
Първо място: Георги Гергинов и Димитър Димитров
Второ място: Виталий Чобан и Олег Шпак
Трето място: Давид Милев и Иван Дервентски
Смесени двойки – отворена категория
Първо място: Кристина Хорсикиян и Хрис Михов
Второ място: Мария Демирева и Георги Гергинов
Трето място: Гергана Недина и Тсоло Цветков
Смесени двойки – категория 3.0+
Първо място: Нина Тончев и Ник Бун
Второ място: Айсу Мехмед и Андрю Гасман
Трето място: Алина Литвиленко и Олег ШпакДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google