Алекс Тък блесна с два гола и асистенция при зрелищен успех на Вашингтон над Монреал

Вашингтон Кепитълс надделя над Монреал Канейдиънс с 5:4 в изключително динамичен и оспорван двубой, изигран в „Кепитъл Уан Арена“. В главно действащо лице за домакините се превърна новото попълнение Алекс Тък, който се отличи с два гола и една асистенция.
Тък, който пристигна през лятото от Бъфало Сейбърс и подписа осемгодишен договор за 84 милиона долара, вече има шест точки (пет попадения и една асистенция) в първите си седем мача с екипа на столичани.
„Не става въпрос само за резултатността му, а за цялостното му присъствие на леда. Алекс Тък ще бъде фундаментална част от отбора за години напред и стартът му с нас е страхотен“, заяви старши треньорът на Вашингтон Спенсър Карбъри.
Джордан Кайру добави гол и асистенция, Иля Протас записа два голови паса, а вратарят Чарли Линдгрен отрази 26 удара за успеха на Вашингтон. С тази победа тимът спря серията си от две поредни поражения.
„Не всичко беше перфектно, но показахме характер и реагирахме правилно в ключовите моменти. Опитахме се да задържим инициативата, без да изпадаме в паника или да усложняваме играта си. Заложихме на простотата и това даде резултат“, сподели Тък след срещата.
За Монреал Джош Андерсън отбеляза два гола, а Лейн Хътсън завърши с попадение и голово подаване. Стражът на гостите Якуб Добеш отрази 18 изстрела.
„Като цяло играем добър хокей. На този етап ни липсва достатъчно възнаграждение за положения труд, но няма да спираме да се борим и да надграждаме“, коментира наставникът на Канейдиънс Мартен Сен Луи.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google