Алекс Тък блесна с два гола и асистенция при зрелищен успех на Вашингтон над Монреал

Вашингтон Кепитълс надделя над Монреал Канейдиънс с 5:4 в изключително динамичен и оспорван двубой, изигран в „Кепитъл Уан Арена“. В главно действащо лице за домакините се превърна новото попълнение Алекс Тък, който се отличи с два гола и една асистенция.

Тък, който пристигна през лятото от Бъфало Сейбърс и подписа осемгодишен договор за 84 милиона долара, вече има шест точки (пет попадения и една асистенция) в първите си седем мача с екипа на столичани.

Pretty cool we can now dial up 'the Alex Tuch no-look shorthanded goal' when needed to take the lead https://t.co/2Rvg2oSzDw — Washington Capitals (@Capitals) October 15, 2026

„Не става въпрос само за резултатността му, а за цялостното му присъствие на леда. Алекс Тък ще бъде фундаментална част от отбора за години напред и стартът му с нас е страхотен“, заяви старши треньорът на Вашингтон Спенсър Карбъри.

Джордан Кайру добави гол и асистенция, Иля Протас записа два голови паса, а вратарят Чарли Линдгрен отрази 26 удара за успеха на Вашингтон. С тази победа тимът спря серията си от две поредни поражения.

Jordan Kyrou quickly strikes back for the Capitals 👊 https://t.co/R1Dw8bRHkm — Sportsnet (@Sportsnet) October 15, 2026

„Не всичко беше перфектно, но показахме характер и реагирахме правилно в ключовите моменти. Опитахме се да задържим инициативата, без да изпадаме в паника или да усложняваме играта си. Заложихме на простотата и това даде резултат“, сподели Тък след срещата.

За Монреал Джош Андерсън отбеляза два гола, а Лейн Хътсън завърши с попадение и голово подаване. Стражът на гостите Якуб Добеш отрази 18 изстрела.

Alex Newhook finds Josh Anderson for the second time in this game‼️ 📺: @SportsOnPrimeCA ➡️ https://t.co/eRAgLpATbo https://t.co/IRj4zLGqA3 — NHL (@NHL) October 15, 2026

„Като цяло играем добър хокей. На този етап ни липсва достатъчно възнаграждение за положения труд, но няма да спираме да се борим и да надграждаме“, коментира наставникът на Канейдиънс Мартен Сен Луи.

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