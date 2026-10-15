Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове

Алекс Тък блесна с два гола и асистенция при зрелищен успех на Вашингтон над Монреал

  • 15 окт 2026 | 10:36
  • 227
  • 0
Алекс Тък блесна с два гола и асистенция при зрелищен успех на Вашингтон над Монреал

Вашингтон Кепитълс надделя над Монреал Канейдиънс с 5:4 в изключително динамичен и оспорван двубой, изигран в „Кепитъл Уан Арена“. В главно действащо лице за домакините се превърна новото попълнение Алекс Тък, който се отличи с два гола и една асистенция.

Тък, който пристигна през лятото от Бъфало Сейбърс и подписа осемгодишен договор за 84 милиона долара, вече има шест точки (пет попадения и една асистенция) в първите си седем мача с екипа на столичани.

„Не става въпрос само за резултатността му, а за цялостното му присъствие на леда. Алекс Тък ще бъде фундаментална част от отбора за години напред и стартът му с нас е страхотен“, заяви старши треньорът на Вашингтон Спенсър Карбъри.

Джордан Кайру добави гол и асистенция, Иля Протас записа два голови паса, а вратарят Чарли Линдгрен отрази 26 удара за успеха на Вашингтон. С тази победа тимът спря серията си от две поредни поражения.

„Не всичко беше перфектно, но показахме характер и реагирахме правилно в ключовите моменти. Опитахме се да задържим инициативата, без да изпадаме в паника или да усложняваме играта си. Заложихме на простотата и това даде резултат“, сподели Тък след срещата.

За Монреал Джош Андерсън отбеляза два гола, а Лейн Хътсън завърши с попадение и голово подаване. Стражът на гостите Якуб Добеш отрази 18 изстрела.

„Като цяло играем добър хокей. На този етап ни липсва достатъчно възнаграждение за положения труд, но няма да спираме да се борим и да надграждаме“, коментира наставникът на Канейдиънс Мартен Сен Луи.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

FIS определи максимални квоти за руски спортисти в Световната купа

FIS определи максимални квоти за руски спортисти в Световната купа

  • 14 окт 2026 | 17:12
  • 738
  • 0
Велик мач за братя Ткачук

Велик мач за братя Ткачук

  • 14 окт 2026 | 13:20
  • 987
  • 0
Монреал надделя над Бъфало, Болдюк отново реши мача при дузпите

Монреал надделя над Бъфало, Болдюк отново реши мача при дузпите

  • 14 окт 2026 | 11:54
  • 485
  • 0
Свечников блесна с два гола и асистенция при шестата поредна победа на Каролина

Свечников блесна с два гола и асистенция при шестата поредна победа на Каролина

  • 14 окт 2026 | 10:52
  • 1160
  • 1
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 14 окт 2026 | 08:56
  • 725
  • 0
Далас загуби Мат Дюшене заради операция

Далас загуби Мат Дюшене заради операция

  • 13 окт 2026 | 16:38
  • 514
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бивш играч на Левски и НЕК: Поддържам връзка с Хулио! Той е почтен човек и качествен треньор

Бивш играч на Левски и НЕК: Поддържам връзка с Хулио! Той е почтен човек и качествен треньор

  • 15 окт 2026 | 09:53
  • 9000
  • 9
Сблъсък от тежка категория!

Сблъсък от тежка категория!

  • 15 окт 2026 | 07:40
  • 11567
  • 37
Левски гостува на НЕК в Лига Европа: "Сините" срещу нидерландския тотален футбол

Левски гостува на НЕК в Лига Европа: "Сините" срещу нидерландския тотален футбол

  • 15 окт 2026 | 07:15
  • 10391
  • 34
Вторият кръг в Лига Европа обещава още по-вълнуващи сблъсъци

Вторият кръг в Лига Европа обещава още по-вълнуващи сблъсъци

  • 15 окт 2026 | 07:04
  • 5509
  • 2
Лигата на конференциите стартира ударно

Лигата на конференциите стартира ударно

  • 15 окт 2026 | 06:31
  • 2678
  • 0
"Кървавата яма": стадионът на НЕК, който хиляди безработни изкопават на ръка

"Кървавата яма": стадионът на НЕК, който хиляди безработни изкопават на ръка

  • 15 окт 2026 | 10:20
  • 1941
  • 0