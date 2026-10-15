Хинц донесе драматичен успех на Далас срещу Колорадо след дузпи

Далас Старс надделя над Колорадо Аваланч с 3:2 след изпълнение на дузпи в среща от редовния сезон на НХЛ, състояла се в зала „Бол Арена“ в Денвър. Решаващото попадение отбеляза Рупе Хинц в четвъртия рунд, на дузпите, осигурявайки ценна победа за тексасците.

„Опитах се да подхожда малко по-бавно отляво, да избера точното място и да стрелям, сподели Хинц след победния си гол. - Срещу тях винаги се получават страхотни мачове. Мисля, че играхме много добре и вчера, но не постигнахме желания резултат. Беше важно днес да се върнем на леда и да спечелим.“

HINTZ WITH THE TIE-BREAKER AND DESMITH SHUTS THE DOOR TO WIN IT IN THE SHOOTOUT 🔥 The Stars and Avs SPLIT the home-and-home 😤 https://t.co/QeAtZJ4a7K — Gino Hard (@GinoHard_) October 15, 2026

В редовното време точни за Старс бяха Миро Хейсканен и Арту Хюрю, а вратарят Кейси ДеСмит се отличи с 25 спасявания. С този успех Далас (3-3-1) прекъсна серия от две поредни поражения, включително загубата от Колорадо ден по-рано.

„Вчерашният мач беше изключително тежък, заяви старши треньорът на Далас Глен Гулуцан. - Смятам, че снощи дори ги надиграхме леко, но не взехме точки. Тази вечер те бяха по-добри в третата третина, докато първите две бяха напълно равностойни. Съперникът ни натисна сериозно в края, но Кейси се справи блестящо. Получиха се общо шест много равностойни третини в тези два дни и победата днес е изключително важна за нас.“

Освен Хинц, при дузпите за Далас се разписа и Джейсън Робъртсън.

За Колорадо (4-2-1) точни бяха Габриел Ландескуг и Брок Нелсън, Назем Кадри завърши с две асистенции и гол при дузпите, а Скот Уеджууд отрази 20 удара.

„Всеки път, когато се изправяме срещу тях, мачът е оспорван и изпълнен с битка, коментира наставникът на домакините Джаред Беднар. - Хареса ми играта ни в първата и третата третина, но не бях доволен от дисциплината през втората. В крайна сметка малко не ни достигна, но цялостното старание на момчетата в два поредни дни бе на ниво.“

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