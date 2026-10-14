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Стефано Масари и сблъсъкът на съвременния тенис с човешкото благополучие

  • 14 окт 2026 | 20:41
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Стефано Масари и сблъсъкът на съвременния тенис с човешкото благополучие

Съвременният професионален тенис се намира в интензивен ритъм, който все по-често поставя на изпитание физическите и психическите граници на състезателите. Според менталния коуч Стефано Масари — известен с дългогодишната си работа с Матео Беретини и сътрудничеството си с италианската федерация — професионалният тур е развил структура, която често пренебрегва човешкото благополучие на играчите за сметка на комерсиалния успех.

Програмата на ATP продължава да се разширява с все повече задължителни и продължителни турнири, което поставя тенисистите под постоянен натиск от страна на организаторите и спонсорите. Масари подчертава, че това непрекъснато темпо не оставя възможност за пълноценно възстановяване. Последиците от този интензивен график са видими: зачестяващи контузии, физическо изтощение и дълбока психическа изолация, при която спортистите са подложени на непрекъснати очаквания и обществена критика.

Реалността на претоварения календар се потвърждава от случващото се с водещите имена в световния тенис. Яник Синер бе принуден да пропусне турнири поради проблеми с десния коляно. В същото време Карлос Алкарас претърпя четиримесечно отсъствие поради контузия на китката и открито критикува „невъзможния“ календар, като заяви намеренията си да взема по-дълги планирани паузи от по един или два месеца в бъдеще, за да избегне прегаряне.

За Стефано Масари ключът към устойчивата кариера се крие във философията, че „тенисът тренира живота“, но не трябва да го изчерпва. Менталният коуч акцентира върху важността играчите да изграждат идентичност и личен живот извън корта. Пълноценното презареждане изисква преразглеждане на приоритетите, развитие на устойчивост срещу негативните коментари и разбиране, че истинският баланс се постига тогава, когато спортистът е възприеман първо като човек и след това като шампион.

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