Янаки Милев е четвъртфиналист на двойки на "Чаланджър"-а в Катания

Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър" в Катания (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

22-годишният българин и Сандро Коп (Австрия) постигнаха обрат срещу водачите в схемата от Чехия Доминик Речек и Даниел Синяков с 4:6, 6:3, 10-5 за 77 минути на корта.

След като загубиха първия сет след един допуснат пробив, във втората част Милев и Коп поведоха с 4:1 след пробив в четвъртия гейм и не позволиха на съперниците си да отговорят. Така двубоят се реши в дълъг тайбрек до 10 точки, в който българинът и австриецът поведоха с 6:1 и не позволиха на съперниците си да стигнат до обрат.

Следващите съперници на Янаки Милев и Сандро Коп ще бъдат Исан Алмасан Валиенте (Испания) и Павел Лагутин (Русия).

С този успех българинът заработи 9 точки за ранглистата на АТП при дуетите, в която през тази седмица заема 444-тото място.

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