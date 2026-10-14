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Велик мач за братя Ткачук

  • 14 окт 2026 | 13:20
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Велик мач за братя Ткачук

Брейди Ткачук реализира първите си три попадения за сезона, записвайки чист хеттрик във втория период, докато неговият брат Матю се отчете с внушителните пет асистенции при категоричната победа на Флорида Пантърс със 7:3 срещу Кълъмбъс Блу Джакетс в мач от редовния сезон в НХЛ.

Матю Ткачук асистира при всичките три гола на своя брат, демонстрирайки перфектна семейна комбинативност на леда.

„Страхотно е. Разбира се, това е нещо, за което винаги мечтаеш. Случвало ни се е в различни турнири, когато сме играли заедно, но фактът, че стана реалност и тук, носи невероятно усещане. Може би отне малко повече време от очакваното, но най-важното е, че взехме двете точки за отбора“, сподели след срещата Брейди Ткачук.

Брейди Ткачук, който добави и една асистенция към актива си за вечерта, стигна до своя четвърти хеттрик в кариерата, извеждайки тима си напред с 3:1 в рамките на едва 8 минути и 3 секунди. Нападателят бе привлечен от Отава Сенатърс на 23 юни и записа първата си точка с екипа на „пантерите“ ден по-рано при поражението с 3:5 от Бъфало Сейбърс.

Старши треньорът на Флорида Пол Морис не бе разтревожен от временната голова суша на новото попълнение преди двубоя.

„Харесва ми играта му. Играта ни с човек повече буксуваше за кратко и просто трябваше нещата да си дойдат на мястото. Между него и брат му определено има химия. Те са играли заедно цял живот като деца и връзката им се вижда на леда“, коментира Морис.

Сам Райнхарт се разписа на два пъти и направи асистенция, Картър Верхеги също добави два гола, а Сет Джоунс завърши с четири асистенции за Пантърс (3-2-2), които сложиха край на серията си от четири загуби в пет срещи. Вратарят Акира Шмид отрази 24 шайби. Гостите бяха изключително ефективни при числено превъзходство, реализирайки 4 гола от 6 опита.

За състава на Кълъмбъс (2-3-0), допуснал трето поражение в последните си четири двубоя, Кент Джонсън отбеляза гол, а Деймън Севърсън направи две асистенции. Стражът Кам Талбот допусна шест попадения от 23 удара, преди да бъде заменен в края на третата част от Джет Грийвс, който се отчете с четири спасявания.

„Сами се победихме в Сейнт Луис в събота, сами се победихме и тази вечер. Трябва да вярваме, че подобно представяне ще засрами играчите достатъчно, за да спрат да допускат тези грешки. Ако не ги е срам, просто нямат място в отбора. Повечето от проблемите си ги създаваме сами и можем да ги решим. Знам, че изглежда тежко, но вярвам в работата ни и в момчетата“, заяви наставникът на Кълъмбъс Рик Боунес.

Брет Хаудън записа гол и асистенция за финалиста от миналия сезон Вегас Голдън Найтс при успеха като гост срещу Нешвил Предатърс с 5:2.

Томаш Хертл, Джак Айкъл, Уилям Карлос и Тревър Конъли също вкараха за гостите, а Ейдън Хил направи 25 спасявания.

Раян О'Райли и Адам Едстрьом се разписаха за Предатърс, а Юусе Сарос се отчете с 20 спасявания.

Шесткратният шампион Бостън Бруинс надигра Сан Хосе Шаркс с 6:3 като гост, а Чарли Макавой вкара в първия си мач за сезона след завръщането от наказание, получено по време на плейофите през пролетта.

Носителят на 11 титли Детройт Ред Уингс се наложи над Ню Джърси Девилс с 5:4 след продължение, благодарение на победния гол от Джак Хюз в 1:19 минута на добавеното време.

Вторият най-успешен канадски отбор в историята на шампионата Торонто Мейпъл Лийфс отстъпи на Юта Мамът с 4:5 в гостуване, Флорида Пантърс спечели срещу Кълъмбъс Блу Джакетс със 7:3 в най-резултатния мач от вечерта, докато Сейнт Луис Блус надделя по убедителен начин срещу Отава Сенатърс със 7:2.

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