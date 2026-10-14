Момчилград ще бъде домакин на състезание по спортно ориентиране

Състезание по спортно ориентиране за Купа „Момчилград 2027“ организира за първи път родопската община, казаха за БТА от администрацията.

То ще бъде през февруари идната година и има за цел да привлече състезатели от страната и чужбина. Надпреварата ще включва средна дистанция в северната част на Момчилград и спринт в центъра на града.

Двудневното състезание по спортно ориентиране се организира от Община Момчилград, Българската федерация по ориентиране и спортен клуб по ориентиране „Вариант 5“ от Търговище.

„Това е поредното спортно събитие, което се надяваме да превърнем в традиция и да привлечем интереса на състезатели не само от България“, каза секретарят на Община Момчилград Мехмед Мехмед, припомняйки за успеха на ултрамаратона „Родо Рок“.

Право на участие имат всички клубове и ученически спортни школи в страната, без ограничение в броя на състезателите. Индивидуалните състезания са за момичета и момчета, жени и мъже във възрастови групи от 10 до 75 години. Предвидена е и отворена група Open.

Заявки ще се приемат до февруари 2027 година онлайн чрез сайта на Българската федерация по ориентиране.

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