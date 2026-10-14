Монреал надделя над Бъфало, Болдюк отново реши мача при дузпите

Закари Болдюк за втори пореден мач се превърна в герой за Монреал Канейдиънс, отбелязвайки решаващия гол при изпълнението на наказателни удари за успеха с 4:3 над Бъфало Сейбърс в зала „Бел Сентър“ в Монреал.

Болдюк преодоля вратаря Уко-Пека Лууконен с прецизен изстрел между краката, носейки третото поредно попадение за домакините в дузпите, след като преди него се разписаха Коул Кофийлд и Александър Тексие. За гостите Тейдж Томпсън реализира първия опит, но след това Джак Куин не успя да надиграе стража Джейкъб Фаулър. За Болдюк това бе втори пореден победен наказателен удар, след като в събота отбеляза единственото попадение в шеструндовата серия срещу Детройт Ред Уингс.

Ok yeah that was straight up nasty from Zachary Bolduc . https://t.co/9MUgHhJp5J — Hockey Junkie (@HockeyJunkieYT) October 14, 2026

„Избрах го за дузпите в миналия двубой и той вкара, така че нямаше как да не заложа отново на него, заяви треньорът на Монреал Мартен Сен Луи. - От началото на кампанията виждам отлична версия на Закари и постоянно израстване. Миналият сезон не бе лесен, но той остана упорит и изключително отдаден. Играта му е много по-комплексна, а когато получи пространство, винаги намира начин да бележи.“

Лейн Хътсън и Коул Кофийлд се отличиха с по гол и асистенция за победителите, Юрай Слафковски добави два голови паса, а вратарят Фаулър направи 14 спасявания в третия си пореден старт за Монреал.

За състава на Бъфало, който ден по-рано надигра шампиона Флорида Пантърс с 5:3, защитникът Олън Зелвегер вкара два пъти, Матиас Самуелсон и Бек Маленстин направиха по две асистенции, а Лууконен отрази 35 удара.

„Липсваше ни креативност в атака и нямахме достатъчно енергия. Вратарят ни бе този, който ни донесе точката,“ коментира старши треньорът на Сейбърс Линди Ръф.

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