Astralis официално обяви siuhy и cmtry

Отборът на Astralis официално привлече Камил "siuhy" Шкарадек и Никита "cmtry" Самолотов. Двамата ще заемат местата на HooXi и jabbi, които бяха оставени извън титулярната петица.

С трансферите датската организация за първи път ще разполага със състав без мнозинство от датски играчи. Украинецът cmtry ще се откаже от ролята на снайперист и ще играе като стрелец, като Лов "phzy" Смидебрант ще остане основният AWP играч.

siuhy пък се присъединява към Astralis като свободен агент, след като напусна Liquid в началото на октомври.

Снимка: Astralis

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