Победа и загуба за Георги "Jorko" Митев и Liquid на турнир в Швеция, време е за решаващ мач

Българската звезда в CS2 - Георги "Jorko" Митев и отборът на Liquid започна с победа и загуба участието си на Stake Pulse Beat III в Швеция. Съставът надделя над датчаните от BBL с 2:1 (9:13, 13:8, 16:14).

JORKO IS HIM 🗣️🗣️🗣️ https://t.co/ZADCjLODYW — Team Liquid CS (@TeamLiquidCS) October 13, 2026

Впоследствие обаче "кончетата" отстъпиха на 100 Thieves с 1:2 (0-13, 13-8, 9-13) 17-годишният българин бе най-резултатен на сървъра с 57 елиминации и рейтинг от 1.29, в първата среща.

ONE DOWN, ONE MORE TO GO🐴 @100Thieves UP NEXT !! 🔵BO3 ⚪️Dust 2 | Inferno | Mirage 🔗https://t.co/tlaybJv1SL https://t.co/4Ai11zyBah — Team Liquid CS (@TeamLiquidCS) October 13, 2026

В решаващия мач за класиране TL се изправя срещу JiJieHao, а победителят ще продължи в битката за голямата награда от 30,000 долара.

Снимка: HLTV

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