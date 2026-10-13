Победа и загуба за Георги "Jorko" Митев и Liquid на турнир в Швеция, време е за решаващ мач

Българската звезда в CS2 - Георги "Jorko" Митев и отборът на Liquid започна с победа и загуба участието си на Stake Pulse Beat III в Швеция. Съставът надделя над датчаните от BBL с 2:1 (9:13, 13:8, 16:14).
Впоследствие обаче "кончетата" отстъпиха на 100 Thieves с 1:2 (0-13, 13-8, 9-13) 17-годишният българин бе най-резултатен на сървъра с 57 елиминации и рейтинг от 1.29, в първата среща.
В решаващия мач за класиране TL се изправя срещу JiJieHao, а победителят ще продължи в битката за голямата награда от 30,000 долара.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google