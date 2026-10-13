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DSG разгроми университетски отбор и запази мястото си в LCS

  • 13 окт 2026 | 10:23
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DSG разгроми университетски отбор и запази мястото си в LCS

Отборът на Disguised запази своето място като гост в северноамериканското първенство по League of Legends (LCS), след като победи състава на Университета Меривил с 3:0 във финала на промоционалния турнир.

Срещата се проведе пред публика в Мексико Сити, а DSG стигна до решаващия двубой през долната схема, след като по-рано беше загубил от същия съперник с 0:3. Силен двубой изиграха мидлейнъра О "Callme" Джи-хун и съпорта Педро Луис "Lyonz“ Пералта.

Снимка: DSG

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