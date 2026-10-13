DSG разгроми университетски отбор и запази мястото си в LCS

Отборът на Disguised запази своето място като гост в северноамериканското първенство по League of Legends (LCS), след като победи състава на Университета Меривил с 3:0 във финала на промоционалния турнир.
Срещата се проведе пред публика в Мексико Сити, а DSG стигна до решаващия двубой през долната схема, след като по-рано беше загубил от същия съперник с 0:3. Силен двубой изиграха мидлейнъра О "Callme" Джи-хун и съпорта Педро Луис "Lyonz“ Пералта.
Снимка: DSGДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google