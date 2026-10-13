Liquid на Георги "Jorko" Митев помете JiJieHao и се класира за плейофите на Stake Pulse Beat III.

Георги "Jorko" Митев и Liquid победиха китайския състав JiJieHao с 2:0 (13-11, 13-2) в решаващ мач от груповата фаза на шведския CS2 турнир Stake Pulse Beat III. "Кончетата" спечелиха Mirage, а след това разгромиха съперника си и на Cache.
Българският снайперист завърши двубоя с 25 фрага и рейтинг от 1.23, като помогна на отбора си да постигне убедителния успех. С победата Team Liquid си осигури място в плейофите на турнира, които започват в петък.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google