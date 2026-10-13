Една от легендите на българската EAFC сцена говори за новата игра, целите през кампанията и очакванията за Евро 2026

Една от най-големите легенди в EAFC сцената в България - Иван "DrNW" Чуров, даде специално интервю пред Sportal.bg. Бившият професионален играч и треньор в RBLZ говори за старта на сезона в играта, постигнатите цели и предстоящите големи турнири у нас.

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- Здравей, сезонът в EAFC 27 започна. Как ти се струва играта след около месец от излизането на футболния симулатор?



- Здравей! По мои набюдения, горе-долу всяка година е подобен процесът - първите 2-3 седмици се радваме на играта, защото е нова, хората не й знаят слабостите и тънкостите и всеки играе футбол. След това вече надделява "метата" и играта се върти около едни и същи неща. Имам чувството обаче, че ако ги оправят и пачнат, играта има много повече потенциал и основи от други досега.



- Каква е най-положителната и съответно най-негативната промяна в ЕAFC?



- Най-положителната изглежда да е убиването на миналогодишната мета - контрите и извеждащите пасове всяка атака. Откъм съдържание е може би - Галерията. Негативното според мен е новата мета, въпросът е дали и за колко време ще я оправят.



- Ти бе треньор в RBLZ през миналата кампания. Какво се случи и защо не поднови своя договор?



- Да, последните 2 години бяха много хубави в отбора. За съжаление покрай комбинацията от структурни промени в тима и мои други планове и възможности не успяхме да намерим вариант, който да устройва и двете страни и решихме да прекратим взаимоотношенията си засега.

- Какъв е твоят професионален план за EAFC 27? Ще видим ли Иван Чуров отново да се състезава?



- Аз и миналата година, когато бях треньор, се състезавах, но вече като в началото - любителски. Подобно на пенсиониралите се футболисти - ще поддържам форма. Шегата настрана, това ми помага и да съм още по в час с играта и да мога да свързвам теория и практика. Ако 30-годишен играч, може да направи нещо, то играчите и клиентите ми нямат извинение.



- Предстои нов турнир - Red Bull Wings Cup. Какво е мнението ти за събитието и вярваш ли, че такива турнири помагат за развитието на EAFC сцената?



- Събитието определено има интересен формат и правила. Все пак най-вероятно обичайните заподозрени би трябвало да са на финалите на България, така че съм сигурен, че ще бъде хубаво събитие. Такива турнири не само помагат, според мен са задължителни. Самият аз съм тръгнал от такива състезания, били то регионални или национални.

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- Идва и Европейско по EAFС, където Алихан Хаджи ще играе за България, а ти му бе треньор. Какво мислиш, че ще се случи?



- Алихан всяка година си подобрява стремглаво бързо нивото. Когато му бях треньор, нямаше eEuro. През миналата година имаше нещастни мачове в елиминационната фаза, въпреки че откъм ниво беше измежду най-добрите 8, но тази година не виждам как повече от един състезател може да го бие и да го спре за LAN финалите и влизането в топ 8.

Semi-Final Exit Not good enough, well played to all my opponents https://t.co/k9JnySmC56 — Alihan Hadzhi (@RBLZ_Alihan) May 28, 2026

- За финал, създаде две нови платформи за състезателния EAFC. Разкажи ни повече за тях?



- С удоволствие. Едната платформа се казва PaceFC.gg. Откакто съм във FIFA/EAFC вече почти 10 години, винаги е липсвала добре направен сайт, приложение или платформа за следене на резултати, играчи, турнири и разбиране на екосистемата като цяло - всичко се събира оттук и оттам. На тези, които сме част от системата, ни е било трудно, та какво остава за не толкова запаления фен? Затова с Coach Venny работихме много усърдно за тази платформа и сме изключително горди от резултата и още по-доволни от невероятната обратна връзка. Ежечасово ми идват нови идеи за подобряване на платформата и нямам търпение да продължаваме да я развиваме. Втората платформа, която започнах е обучителна/коучинг платформа - drnightwatchcoaching.com. Всяка година се свързват с мен и ми пишат за индивидуални тренировки, които по една или друга причина не съм имал възможност да предоставя. Тази година най-накрая успях да го направя и вече от няколко седмици работя с играчи от дивизия 1 до дивизия 8 на няколко различни езика.

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