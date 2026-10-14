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Жените на Рилски Спортист паднаха в Адриатическата лига

  • 14 окт 2026 | 05:05
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Жените на Рилски Спортист паднаха в Адриатическата лига

Рилски спортист допусна поражение с 63:85 (13:23, 20:26, 17:20, 13:16) гостуването си на хърватския Шибеник в среща от третия кръг в група "А" на Адриатическата лига по баскетбол за жени.

За вицешампиона на България това е трета загуба в три мача в турнира.

Още в началото на двубоя стана ясно, че задачата на самоковки ще бъде много сложна. Шибеник отвори двуцифрен аванс след само десет минути игра, а нападението на хърватския тим продължи да работи на много високи обороти и във втората четвърт. На почивката Шибеник имаше преднина от 16 точки при 49:33.

В третата четвърт разликата за пръв път премина границата от 20 точки и до края двубоят се доигра.

За Рилски спортист с 16 точки и 15 борби завърши Мари Кенембени. Деница Манолова добави 13 точки, а с 11 остана Радина Илиева.

За състава на Шибеник, който вече е с баланс от две победи в два мача, Тейлър Голембевски бе най-полезна с 21 точки.

СНИМКА: rilskibasket.com

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