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Борислав Младенов се обърна към феновете на Черно море

  • 13 ное 2026 | 16:30
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Борислав Младенов се обърна към феновете на Черно море

Отборът на Черно море Навибулгар приема Политехника в мач от шестия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Срещата е утре (14 ноември) от 18:00 часа в зала "Христо Борисов" във Варна, а преди това новото попълнение на "моряците" Борислав Младенов отправи послание към феновете.

Това е втори мач за национала с екипа на варненския тим, но първи домакински, като той използва този повод, за да каже на привържениците на Черно море колко са важни за отбора.

"Моряци, утре ще имам честта за първи път да усетя вашата подкрепа на живо! Знам колко много означавате вие за този отбор и колко сила давате от трибуните! Очаквам ви в залата, защото заедно сме по-силни!", са думите на Младенов, които се появиха в профилите в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук на клуба.

Снимка: НБЛ

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