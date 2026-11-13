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Ябуселе: Панатинайкос може да победи няколко отбора от НБА

  • 13 ное 2026 | 14:37
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Ябуселе: Панатинайкос може да победи няколко отбора от НБА

Френският национал Гершон Ябуселе смята, че Панатинайкос разполага с достатъчно талант, за да победи няколко от отборите в НБА. В интервю за "L’Équipe" крилото на гръцкия гранд разказа как лятната селекция на „зелените“ е привлякла вниманието му.

„Този отбор на Панатинайкос е наистина невероятен, може би най-талантливият отбор, в който някога съм играл“, заяви Ябуселе.

„Когато видях обявените нови попълнения миналото лято, бях впечатлен. Виждал съм дори сравнения между нашата стартова петица и тези на отбори от НБА. И честно казано, мисля, че ако всичко се нареди, бихме могли да победим няколко отбора от НБА. Убеден съм в това“, каза французинът.

Ябуселе уточни, че има предвид отделни двубои срещу различни съперници.

„Не казвам, че бихме могли да се изправим срещу шампионите и да ги победим, не ме разбирайте погрешно, но ако играехме срещу всеки отбор, определено щяхме да спечелим някои мачове“, добави той.

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