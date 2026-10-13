Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Фокина отстрани бившия шампион Хуберт Хуркач от турнира в Шанхай

  • 13 окт 2026 | 19:14
  • 416
  • 0
Фокина отстрани бившия шампион Хуберт Хуркач от турнира в Шанхай

Испанецът Алехандро Давидович Фокина се класира за четвъртфиналите на турнира "Мастърс" 1000 в Шанхай. Той се наложи с 1:6, 6:4, 7:6(6) срещу шампиона за 2023 година Хуберт Хуркач.  Фокина изигра слаб първи сет, в който загуби откриващите пет гейма. Той обаче успя да реализира ранен пробив във втория сет, който му помогна да изравни резултата след 6:4.

В решителния трети сет до пробиви не се стигна, макар че Фокина трябваше да отрази общо четири точки за такъв. В тайбрека испанецът поведе с 6:4 точки и стигна до два мачбола, които обаче Хуркач отрази.

При 6:6 точки обаче испанецът направи страхотен минаващ удар от бекхенд, за да реализира нов минипробив за 7:6 и от третия си опит успя да приключи срещата.

На четвъртфиналите той ще срещне дебютанта в тази фаза Артюр Жеа от Франция, който по-рано през деня победи в два сета чеха Якуб Меншик.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Ива Иванова с трудна победа на старта в Стара Загора

Ива Иванова с трудна победа на старта в Стара Загора

  • 13 окт 2026 | 15:46
  • 645
  • 0
Отлично начало за Беатрис Спасова в Стара Загора

Отлично начало за Беатрис Спасова в Стара Загора

  • 13 окт 2026 | 13:30
  • 626
  • 0
Наша тенисистка получи годежен пръстен край замък

Наша тенисистка получи годежен пръстен край замък

  • 13 окт 2026 | 12:55
  • 3822
  • 2
Планът за възстановяване на Синер: От Алто Адидже до Австралия

Планът за възстановяване на Синер: От Алто Адидже до Австралия

  • 13 окт 2026 | 11:49
  • 825
  • 0
Швьонтек се бори да спаси сезона си с място на Финалите на WTA

Швьонтек се бори да спаси сезона си с място на Финалите на WTA

  • 13 окт 2026 | 11:48
  • 666
  • 0
Петте ключови фактора в издигането на Зверев до №1

Петте ключови фактора в издигането на Зверев до №1

  • 13 окт 2026 | 10:36
  • 1040
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Алберт Попов в "Гостът на Sportal.bg": Чувствам се като Хиршер с новите ски

Алберт Попов в "Гостът на Sportal.bg": Чувствам се като Хиршер с новите ски

  • 13 окт 2026 | 15:11
  • 8361
  • 16
ЦСКА е най-санкционираният тим в топ 7 и рекордьор по изгонвания, Левски с близо три пъти по-малко картони

ЦСКА е най-санкционираният тим в топ 7 и рекордьор по изгонвания, Левски с близо три пъти по-малко картони

  • 13 окт 2026 | 13:10
  • 18177
  • 236
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 10 сеп 2026 | 21:50
  • 231351
  • 71
На живо от Рим: Билети на невероятни цени за Рома - Балкан, залата ще е пълна

На живо от Рим: Билети на невероятни цени за Рома - Балкан, залата ще е пълна

  • 13 окт 2026 | 19:00
  • 2403
  • 0
Ранните мачове в Шампионската лига: Спортинг поведе във Франция

Ранните мачове в Шампионската лига: Спортинг поведе във Франция

  • 13 окт 2026 | 19:48
  • 10971
  • 0
Съперникът на Левски има изключително опитен отбор, а средната възраст го показва

Съперникът на Левски има изключително опитен отбор, а средната възраст го показва

  • 13 окт 2026 | 12:07
  • 18987
  • 34