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Монтана 2:1 Лудогорец II, червен картон за домакините

  • 13 окт 2026 | 18:20
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Монтана 2:1 Лудогорец II, червен картон за домакините

Монтана и Лудогорец II играят при 2:1 в среща от XII кръг на Втора лига - единственият български мач в днешния ден.

Двубоят започна отлично за гостите от Разград, които поведоха в резултата още в седмата минута. "Зелените" осъществиха контраакция през центъра, завършена с точен удар на Елисей Съров. Роденият в Санкт Петербург футболист намери мрежата с изстрел от границата на наказателното поле - 1:0 за Лудогорец II.

След шест минути обаче Монтана изравни. Момчетата на Атанас Атанасов направиха нападение отляво, топката достигна в пеналтерията до Олджай Алиев, който с техничен удар намери далечния ъгъл - хубав гол и 1:1. В 32-ата минута домакините постигнаха обрат - Петър Атанасов матира Александър Панайотов с неспасяем шут от средна дистанция.

В края на първото полувреме халфът на Монтана Христо Иванов получи втори жълт картон и трябваше да напусне игрището преждевременно.

Монтана 2:1 Лудогорец II

0:1 Елисей Съров (7)
1:1 Олджай Алиев (13)
2:1 Петър Атанасов (32)

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