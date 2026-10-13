Монтана 2:1 Лудогорец II, червен картон за домакините

Монтана и Лудогорец II играят при 2:1 в среща от XII кръг на Втора лига - единственият български мач в днешния ден.

Двубоят започна отлично за гостите от Разград, които поведоха в резултата още в седмата минута. "Зелените" осъществиха контраакция през центъра, завършена с точен удар на Елисей Съров. Роденият в Санкт Петербург футболист намери мрежата с изстрел от границата на наказателното поле - 1:0 за Лудогорец II.

След шест минути обаче Монтана изравни. Момчетата на Атанас Атанасов направиха нападение отляво, топката достигна в пеналтерията до Олджай Алиев, който с техничен удар намери далечния ъгъл - хубав гол и 1:1. В 32-ата минута домакините постигнаха обрат - Петър Атанасов матира Александър Панайотов с неспасяем шут от средна дистанция.

В края на първото полувреме халфът на Монтана Христо Иванов получи втори жълт картон и трябваше да напусне игрището преждевременно.

Монтана 2:1 Лудогорец II



0:1 Елисей Съров (7)

1:1 Олджай Алиев (13)

2:1 Петър Атанасов (32)

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