Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Лидия Енчева се класира за втория кръг на WТА 125 в Майорка

  • 13 окт 2026 | 17:31
  • 363
  • 0
Лидия Енчева се класира за втория кръг на WТА 125 в Майорка

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите WТА 125 в Майорка (Испания) с награден фонд 125 хиляди евро. 20-годишната българка, която влезе в основната схема като "щастлива губеща" от квалификациите, надигра квалификантката Анета Кучмова (Чехия) с 6:2, 6:4 за час и 24 минути.

В първия сет Енчева спечели пет поредни гейма и въпреки върнатия пробив от съперничката ѝ, тя все пак поведе. Във втората част българката осъществи брейк в петия гейм за 3:2 и до края на срещата не позволи на чешката тенисистка да отговори.

С този успех Лидия Енчева заработи 15 точки за ранглистата на WТА, в която през тази седмица заема рекордното в кариерата си 348-о място.

Следващата опонентка на българката ще бъде 30-годишната водачка в схемата Юлия Грабер (Австрия), която е 97-ма в света.

Другата българка в турнира - първата ракета на страната Елизара Янева, която е поставена под номер 7, ще играе утре във втория кръг срещу Карол Моне (Франция).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Ива Иванова с трудна победа на старта в Стара Загора

Ива Иванова с трудна победа на старта в Стара Загора

  • 13 окт 2026 | 15:46
  • 554
  • 0
Отлично начало за Беатрис Спасова в Стара Загора

Отлично начало за Беатрис Спасова в Стара Загора

  • 13 окт 2026 | 13:30
  • 587
  • 0
Наша тенисистка получи годежен пръстен край замък

Наша тенисистка получи годежен пръстен край замък

  • 13 окт 2026 | 12:55
  • 3296
  • 2
Планът за възстановяване на Синер: От Алто Адидже до Австралия

Планът за възстановяване на Синер: От Алто Адидже до Австралия

  • 13 окт 2026 | 11:49
  • 786
  • 0
Швьонтек се бори да спаси сезона си с място на Финалите на WTA

Швьонтек се бори да спаси сезона си с място на Финалите на WTA

  • 13 окт 2026 | 11:48
  • 635
  • 0
Петте ключови фактора в издигането на Зверев до №1

Петте ключови фактора в издигането на Зверев до №1

  • 13 окт 2026 | 10:36
  • 964
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Алберт Попов в "Гостът на Sportal.bg": Чувствам се като Хиршер с новите ски

Алберт Попов в "Гостът на Sportal.bg": Чувствам се като Хиршер с новите ски

  • 13 окт 2026 | 15:11
  • 6923
  • 16
ЦСКА е най-санкционираният тим в топ 7 и рекордьор по изгонвания, Левски с близо три пъти по-малко картони

ЦСКА е най-санкционираният тим в топ 7 и рекордьор по изгонвания, Левски с близо три пъти по-малко картони

  • 13 окт 2026 | 13:10
  • 16008
  • 201
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 10 сеп 2026 | 21:50
  • 229631
  • 71
Ювентус и Кристиано Роналдо подновяват съдебната си битка

Ювентус и Кристиано Роналдо подновяват съдебната си битка

  • 13 окт 2026 | 14:38
  • 10867
  • 27
Съперникът на Левски има изключително опитен отбор, а средната възраст го показва

Съперникът на Левски има изключително опитен отбор, а средната възраст го показва

  • 13 окт 2026 | 12:07
  • 16971
  • 31
Шефовете на клубове от Премиър лийг вече обсъждат изхвърлянето на Ман Сити с незабавен ефект

Шефовете на клубове от Премиър лийг вече обсъждат изхвърлянето на Ман Сити с незабавен ефект

  • 13 окт 2026 | 10:55
  • 18015
  • 40