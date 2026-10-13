Славия постигна убедителна победа над Шипка Старс при U15

Славия победи Шипка Старс с 5:1 като гост в двубой от деветия кръг на Елитната юношеска група до 15 години.

„Белите“ положиха основите на успеха още през първото полувреме. Радослав Русев откри резултата в 21-вата минута, а седем минути по-късно Боян Филизаров удвои аванса на гостите.

Борис Боянова направи резултата 0:3 в 45-ата минута. Шипка Старс намали чрез Андон Андонов в 63-ата, но Славия отговори с още две попадения. Матей Петков се разписа в 69-ата минута, а Виктор Захариев оформи крайното 1:5 в 76-ата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google