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  2. Шипка старс 2015 U15

Славия постигна убедителна победа над Шипка Старс при U15

  • 13 окт 2026 | 17:15
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Славия постигна убедителна победа над Шипка Старс при U15

Славия победи Шипка Старс с 5:1 като гост в двубой от деветия кръг на Елитната юношеска група до 15 години.

„Белите“ положиха основите на успеха още през първото полувреме. Радослав Русев откри резултата в 21-вата минута, а седем минути по-късно Боян Филизаров удвои аванса на гостите.

Борис Боянова направи резултата 0:3 в 45-ата минута. Шипка Старс намали чрез Андон Андонов в 63-ата, но Славия отговори с още две попадения. Матей Петков се разписа в 69-ата минута, а Виктор Захариев оформи крайното 1:5 в 76-ата.

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