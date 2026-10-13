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Далас загуби Мат Дюшене заради операция

  • 13 окт 2026 | 16:38
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Далас загуби Мат Дюшене заради операция

Нападателят на Далас Старс Мат Дюшене няма да играе през следващите три месеца, след като претърпя операция на долната част на коремните мускулуи, обявиха от тима от Националната хокейна лига.

35-годишният център бе мъчен от травмата още от началото на тренировъчния лагер на тима, а на 1 октомври бе поставен в списъка с дълготрайно контузените играчи.

През миналия сезон Дюшене записа 16 гола и 29 асистенции в 57 мача, както и два гола и седем асистенции в шест мача от плейофите за купа "Стенли".

Далас започна новия сезон в НХЛ с две победи в първите си два мача и заема 11-o място в класирането в Западната конференция.

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