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Йорданка Христова: Гледайте "художника" Бербатов и на сцената, ще научите много

  • 13 окт 2026 | 16:06
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Йорданка Христова: Гледайте "художника" Бербатов и на сцената, ще научите много

Гранд дамата на българската естрада Йорданка Христова обяви, че с нетърпение очаква да гледа Димитър Бербатов в новата му роля – на театралната сцена. И призова всички да се насладят на спектакъла на "художника във футбола и живота".

"Сигурна съм, че нашият любим, моят любим Димитър Бербатов ще разкаже много интересни неща от театралната сцена. Не го пропускайте. Не пропускайте представленията му в Стара Загора и във всички следващи други градове, в които предстои да играе. Ще научите много. И ще искате да го гледате отново и отново. Димитър Бербатов винаги е ставал за гледане. Не само като брилянтен футболист, но и като момче с много идеи в главата си - като художник, като майстор, защото за всеки мъж, който е баща на две момичета, се казва, че той е художник. А Бербатов дори и наистина рисува. Струва се да се види как сега рисува с думи от сцената", заяви Йорданка Христова.

"Гледайте го във вашия град. Обичам ви. Но, позволете ми да обичам малко повече Димитър Бербатов. На кулминацията на спектакъла му "Бербатов: Разкодиране" в зала 1 на НДК догодина няма как да не присъствам. Аз трябва да го прегърна и да му изпея нещо специално", каза с усмивка легендарната изпълнителката на химна на ЦСКА.

Бербатов смени познатия терен и от магията в "Театъра на мечтите" се качи на театралната сцена. Започна национално турне с "Бербатов: Разкодиране". С бурни аплодисменти в препълнените театри в Благоевград и Пазарджик завършиха първите му две представления. Следващата театрална изява на Бербатов ще е на 31 октомври в Стара Загора, а до края на 2026 г. ще зарадва и публиката в Плевен на 26 ноември. Вече е ясно кога къде той ще играе спектакъла си през следващата година. Димитър Бербатов ще зарадва публиката в театри в редица български градове, а кулминацията ще е в зала 1 на НДК в София на 17 октомври 2027 г.

ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНОТО ТУРНЕ НА „БЕРБАТОВ: РАДКОДИРАНЕ“:

СТАРА ЗАГОРА - 31 октомври 2026 г.

Държавна опера Стара Загора

ПЛЕВЕН - 26 ноември 2026 г.

Драматично-куклен театър "Иван Радоев"

РУСЕ – 27 януари 2027 г.

Доходно здание

ХАСКОВО – 23 февруари 2027 г.

Театър „Иван Димов“

ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 14 април 2027 г.

Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“

КАЗАНЛЪК – 18 май 2027 г.

Дом на културата „Арсенал“

ШУМЕН – 9 юни 2027 г.

Летен театър

ВАРНА – 4 юли 2027 г.

Летен театър

БУРГАС – 10 юли 2027 г.

Летен театър

ГАБРОВО – 6 август 2027 г.

Летен театър

ПЛОВДИВ – очаквайте скоро

Античен театър

СОФИЯ – 17 октомври 2027 г.

Зала 1 на НДК

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