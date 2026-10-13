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Ива Иванова с трудна победа на старта в Стара Загора

  • 13 окт 2026 | 15:46
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Ива Иванова с трудна победа на старта в Стара Загора

Ива Иванова постигна трудна победа на старта на международния турнир по тенис на клей в Стара Загора с награден фонд 40 хиляди евро.

Българката се наложи над Никол Гадиент (Швейцария) с 6:3, 2:6, 6:3 в двубой, продължил два часа и седем минути.

Иванова поведе с 4:1 в първия сет и го спечели с 6:3, но в началото на втората част допусна три пробива, изостана с 1:4 и отстъпи с 2:6. Нашето момиче обаче взе аванс от 3:0 в решителния трети сет, стигна до 5:2 и приключи мача при 6:3.

Във втория кръг Иванова ще срещне четвъртата поставена италианка Федерика Урджези.

По-рано през деня 24-годишната Беатрис Спасова, която получи "уайлд кард" от организаторите, надигра сънародничката си Елена Пападопулу с 6:3, 6:1 за 64 минути.

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Други три български представителки Андрея Глушкова, Даниела Димитрова и Илина Илиева отпаднаха на старта на сингъл.

Глушкова отстъпи на четвъртата поставена Федерика Урджези (Италия) с 3:6, 1:6 за 76 минути, Димитрова загуби от петата поставена Каролина Алвеш (Бразилия) с 2:6, 6:2, 0:6 след два часа и три минути игра, а Илиева допусна поражение срещу Валерия Артьомова (Русия) с 3:6, 3:6 за час и 32 минути.

В надпреварата на двойки участват пет български дуета, като Стела Гичева и Теодора Найденова загубиха в първия кръг от четвъртите в схемата Илинка Далина Амарией (Румъния) и Габриела Вилар (САЩ) с 3:6, 6:4, 5-10.

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