Пирин Галов пое каузата на “Ела и ти“ на 466 км, а десетки тръгнаха с него

Ултрабегачът Пирин Галов събира средства за бус с рампа, а фондацията призова хора от България и чужбина да изминават свои километри паралелно с него, за да не бъде сам по трасето. Когато Пирин Галов реши да поеме каузата на фондация “Ела и ти“ –

“Дари им крила“, той я превърна в свое лично изпитание: 466,19 километра от Андора ла Веля до Тарагона в Trailcat The Race. Целта е съвсем конкретна – да помогне за събирането на средства за бус с рампа, който да даде повече свобода и възможности за приключения на хората с увреждания, които фондацията подкрепя.

А ние от “Ела и ти“ си казахме едно: Пирин не трябва да бъде сам по тези 466 километра. Така се роди нашият призив “Бягай с Пирин. Дари им крила“– докато той преодолява тежкото трасе, хора в България и извън нея да се движат паралелно с него. Да бягат, да вървят, да карат колело, да излязат с инвалидната си количка. Всеки със своите възможности и своите километри.

И хората откликнаха. На 11 октомври, в деня на старта на Пирин, дадохме нашия символичен старт на езерото в Дружба. Тими потегли в инвалидната си количка, заедно с доброволци.Не за рекорд. А за да дадем знак на Пирин, че от този момент нататък по трасето вече не е сам.

Същия ден към него се присъединиха и десетки участници в Софийския маратон, които добавиха своите километри към неговите. Сред тях беше Калоян Пейчев – Кофето, който само дни по-рано участва и в най-бързия отбор на „Ела и ти“ в осмото издание на „По стъпките на Алеко с приятел“.

Към предизвикателството се присъедини и Верадина Начева – световен шампион по скайрънинг при мастърите. А след първия ден започна да се случва нещо, което надхвърли очакванията ни. Хора продължиха да излизат и на следващия ден. И днес.

София, Хисаря, Варна, Виена...От различни места започнаха да пристигат снимки, километри и кратки послания: „Днес съм с Пирин“.

Бегачи и хора, които изобщо не са състезатели. Доброволци. Хора в инвалидни колички. Хора с двигателни затруднения. Всеки със своето разстояние. Понякога два километра тежат повече от двадесетл Вики е с церебрална парализа.Всеки ден тя изминава своите два километра за каузата и в подкрепа на инициативата. За някого това е загрявка. За Вики са трудно спечелени метри. Но тя излиза отново, защото е решила, че това са нейните километри с Пирин.

Ники се придвижва с инвалидна количка. И той излиза всеки ден в Хисаря. Излезе и в дъжда. И когато времето стана лошо, каза съвсем просто: “На Пирин дали му е леко горе на 2000 метра?“ И продължи. Точно тогава разбрахме, че вече не става дума просто за паралелно бягане. Кампанията започна да раздвижва хора. Буквално.

Някои започнаха да бягат. Други да вървят. Трети да излизат с количките си. А четвърти се включиха в самата организация и започнаха да търсят нови начини каузата да стигне до още хора.

От отделни участници до цели състезания Албена Захаринова - доброволец към Ела и ти пое именно тази посока.

Тя се обърна към организаторите на спортни състезания и успя да привлече цели събития в подкрепа на „Дари им крила“. Така инициативата излезе отвъд хората, които сами изминават километри с Пирин. Състезания започнаха да отварят стартовете си за каузата, наши участници ще бягат в тях, а на старт-финала ще има дарителски кутии за буса.

На 17 октомври – Wolf Backyard Ultra Bulgaria 2026двама бегачи ще се включат за „Дари им крила“, а Албена Захаринова ще бъде там с дарителска кутия.

На 18 октомври – Black Sea Trailще участва Инка Инак, отново с подкрепа за кампанията и дарителска кутия.

На 14 ноември – Emenski Canyon Run 2026 каузата ще продължи с Албена Захаринова и кутия за дарения.

А през цялото това време човекът, който поведе каузата по своите 466 километра, продължава напред.

Пирин в момента се движи четвърти в надпреварата.

Финалът искаме да бъде отново заедно

Ако всичко върви по план, на 17 октомври искаме да посрещнем финала на Пирин по нашия начин – отново в движение. Същия ден на Гребния канал в Пловдив фондация „Ела и ти“ с партньор „Велокултура“организира третото издание на Le Tour du Canal. - велопоход ан толерантността. Предвиждаме именно там да посрещнем Пирин след неговите 466,19 километра.

В същия ден 17 октомври получаваме подкрепа и от “маратон Хайдушки пътеки”, в което състезание ще се включат двама наши бегачи-доброволци. И след бягането да продължим заедно – този път на колела. Защото за няколко дни един човек, приел каузата ни и тръгнал с нея през три държави, успя да предизвика нещо много по-голямо.

А нашият призив да не го оставяме сам изкара навън десетки хора. Едно семейство подкрепи инициативата ни, обявявайки, че ще плати по 10 цента на всеки изминат километър. Фирма подкрепи каузата с плащане на всеки изминат километър за един бегач.

От София. От Хисаря. От Варна. От Виена. И от още места. Едни бягат десетки километри. Други извървяват два. Някой се движи с инвалидната си количка. Друг бута количката на приятел.

Различни километри. Една посока. Към бус с рампа, който ще даде възможност на още хора с увреждания да стигат до местата, до които днес трудно могат да достигнат. Пирин прие каузата на „Ела и ти“ и тръгна с нея на 466 километра. А ние решихме да не го оставяме сам.

БЯГАЙ. ДАРИ. СПОДЕЛИ. ДАРИ ИМ КРИЛА.

За фондация „Ела и ти“

Фондация „Ела и ти“ вече близо 10 години прави възможни приключенията за хора с увреждания – в планини, пещери, спортни събития и труднодостъпни места. Стотици доброволци помагат невъзможното да става възможно. Кампанията „Дари им крила“събира средства за бус с рампа, който да даде още повече свобода и достъп до тези преживявания.

Пирин Галов подкрепя „Ела и ти“ за втори път– преди две години със свое предизвикателство помогна за събирането на средствата за закупуването на специализирана количка за хора с увреждания. Сега той отново застана зад фондацията, като пое каузата „Дари им крила“ и я носи по 466,19 км от Андора до Тарагона, за да помогне този път за закупуването на бус с рампа. Пирин е сред водещите български ултрамаратонци, с победи и завършвания в някои от най-тежките европейски ултри на дистанции от 250 до над 600 км.

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