Арбелоа има два мача, за да спаси работата си начело на Фулъм

Алваро Арбелоа разполага с още два мача, за да спаси поста си начело на Фулъм, съобщава английската преса. Испанският специалист е под сериозно напрежение само три месеца след назначението си, след като лондончани се свлякоха на последното място в Премиър лийг и все още нямат победа в първенството през този сезон. Поражението с 1:2 при гостуването на Ипсуич в събота допълнително усложни ситуацията за Арбелоа. Фулъм водеше до 88-ата минута след попадение на Райън Сесеньон, но допусна изравняване, а в добавеното време капитанът на домакините Дара О'Шей донесе победата на своя тим. Така „котиджърс“ останаха с едва две точки от първите си шест срещи в шампионата.

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Според информациите от Англия бъдещето на испанския треньор ще зависи от резултатите в следващите два двубоя – срещу новака Хъл Сити и Ковънтри. Неуспех в тези срещи може да доведе до раздяла с 43-годишния наставник, който наследи Марко Силва през лятото, след като португалецът напусна, за да поеме Бенфика.

Самият Арбелоа заяви след загубата от Ипсуич, че не се страхува за работата си и призова вниманието да бъде насочено към положението на клуба, а не към личното му бъдеще. „Никога не се тревожа за позицията си. Не изпитвам страх. Не можеш да бъдеш треньор, ако се страхуваш. Трябва да работиш, да вземаш решения и да показваш увереност на футболистите си. Не става дума за моя пост, а за положението на Фулъм. Това е най-важното. Изиграли сме само шест мача, но е вярно, че трябва да започнем да печелим точки“, заяви испанецът.

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Снимки: Gettyimages