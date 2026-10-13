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Наша тенисистка получи годежен пръстен край замък

  • 13 окт 2026 | 12:55
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Наша тенисистка получи годежен пръстен край замък

Българската тенисистка Гергана Топалова е бъдеща булка. Тя показа в социалните мрежи годежния пръстен, който е получила от своя любим мъж - бившия аржентински тенисист Томас Дескарега.

“Завинаги”, написа Гери в “Инстаграм”, а нейни колеги от корта побързаха да й честитят.

Димитър Кузманов, Лиа Каратанчева и Дария Радулова бяха сред тези, които я поздравиха.

В сцена на романтичното предложение се превърна пищният и красив замък Де Хаар, който е най-големият в Холандия.

Освен в личния живот Гери и Томас ще бъдат партньори и в бизнеса. В началото на октомври двамата регистрираха фирмата “Джи Ти Селект” ООД с предмет на дейност търговия на едро и дребно със стоки и продукти от всякакъв вид, внос и износ, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги и всякакви други дейности, незабранени от закона.

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