Рафаел Надал: Карлос Алкарас вече е утвърдена легенда, а не просто бъдеща надежда

Рафаел Надал направи специално изказване по адрес на своя сънародник Карлос Алкарас, определяйки го като напълно утвърдена легенда в световния тенис, а не просто като обещаващ млад талант. Думите на 22-кратния носител на титли от Големия шлем бяха изречени по време на благотворително събитие в подкрепа на фондацията му.

Надал изтъкна, че със своите вече седем титли от Големия шлем и забележителни победи на толкова млада възраст, Алкарас отдавна е преминал етапа на "бъдещето на тениса". Според Матадора постигнатото от Карлос вече го нарежда сред най-големите имена в историята на спорта, като постоянството и манталитетът му на корта са доказателство за неговата класа.

"Той не е перспективен играч. Има седем титли от Големия шлем, така че определено не е просто обещание за бъдещето. Той вече е легенда“, каза Надал.

Отношенията между двамата испански тенисисти винаги са били изпълнени с огромно взаимно уважение и приемственост. Ярък пример за тяхната връзка бе партньорството им на двойки за Испания на Олимпийските игри в Париж през 2024 година, където те достигнаха до четвъртфиналите. Надал неведнъж е влизал в ролята на ментор и вдъхновение за Алкарас, докато за младия шампион Рафа остава най-големият идол в спорта.

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