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Бъфало надделя над Флорида в зрелищен мач, но загуби капитана си Далин заради травма

  • 13 окт 2026 | 10:57
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Бъфало надделя над Флорида в зрелищен мач, но загуби капитана си Далин заради травма

Ноа Йостлунд отбеляза решителния гол при числено превъзходство в третата третина за победата на Бъфало Сейбърс с 5:3 срещу Флорида Пантърс в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Тейдж Томпсън се отличи с гол и асистенция, а Пейтън Кребс, Джак Куин и Оуен Пауър се отчетоха с по две завършващи подавания за тима на домакините (3-3-0), който сложи край на серията си от две последователни загуби. Вратарят Уко-Пека Лууконен се намеси блестящо и спаси 13 шайби, след като замени през втората третина Колтън Елис, инкасирал две попадения от едва девет удара.

„Смятам, че това беше най-силният ни старт от началото на сезона“, коментира старши треньорът на Бъфало Линди Ръф. „Движехме шайбата отлично, създавахме опасности пред противниковата врата и бяхме агресивни при добавките. От шестте ни срещи досега това вероятно беше най-добрият ни мач.“

Лошата новина за Сейбърс дойде в 3:29 минута на втория период, когато капитанът Расмус Далин напусна леда с контузия. Шведският защитник се прибра в съблекалнята и повече не се завърна в игра. Той няма да пътува с отбора за серията от три гостувания, стартираща с двубой срещу Монреал Канейдиънс.

„Състоянието му ще се се следи ден за ден“, заяви Ръф. „Тук специалистите могат да се погрижат по-добре за него, вместо да се качва на самолет. Очевидно е, че няма да бъде на разположение за следващата ни среща.“

За Флорида (2-2-2), които допуснаха четвърто поражение в последните си пет мача, Сам Райнхарт се разписа на два пъти, а Брейди Ткачък записа първа точка с екипа на „пантерите“. Титулярният страж на гостите Якоб Маркстрьом допусна две попадения от 11 изстрела и беше сменен след края на първата третина, а появилият се на негово място Акира Шмид отрази 18 удара.

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