Отава надделя над Ню Джърси за трета поредна победа след силен мач на Щюцле

Тим Щюцле се отличи с гол и асистенция, а вратарят Линус Улмарк отрази 29 шайби при победата на Отава Сенатърс с 4:1 като гост на Ню Джърси Девилс тази нощ.
Освен германския нападател, точни за успеха на гостите бяха още Шейн Пинто, Стивън Халидей и Тайлър Клевън. С баланс от пет победи и само една загуба „сенаторите“ достигат границата от пет успеха в рамките на шест или по-малко двубоя едва за трети път в клубната си история, повтаряйки постиженията от сезоните 2007/08 и 2005/06.
Единственото попадение за състава на Ню Джърси бе дело на Арсений Грицюк, докато стражът на домакините Нико Дос спаси 16 изстрела.
Резултатът бе открит само девет секунди след началото на втората третина, когато Шейн Пинто се възползва от пас на Майкъл Амадио и с прецизен изстрел от средна дистанция прати шайбата в мрежата. Домакините изостанаха с два гола в 9-ата минута на същата част – при числено превъзходство Щюцле комбинира с непокрития Стивън Халидей, който удвои аванса на Отава.
С тази асистенция Щюцле записа своя 265-и голов пас в кариерата си в НХЛ, изравнявайки Кристиан Ерхоф на третото място сред германските състезатели по този показател. Пред тях остават единствено Леон Драйзайтъл (625) и Йохен Хехт (277).
В 12-ата минута на третия период Щюцле направи резултата 3:0, след като отклони изстрел от синята линия на Тома Шабо. Малко по-късно попадение на Йеспер Боквист за домакините бе отменено заради нарушение срещу вратаря след успешна треньорска контестация от щаба на Отава.
Ню Джърси все пак намали изоставането си чрез Арсений Грицюк пет минути преди финалната сирена, но в края Тайлър Клевън оформи крайното 4:1 с попадение на празна врата.
С победата стражът Линус Улмарк стана третият вратар в клубната история на Отава, стартирал сезона с пет поредни успеха, нареждайки се до Рей Емъри и Доминик Хашек от сезон 2005/06.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google