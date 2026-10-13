Отава надделя над Ню Джърси за трета поредна победа след силен мач на Щюцле

Тим Щюцле се отличи с гол и асистенция, а вратарят Линус Улмарк отрази 29 шайби при победата на Отава Сенатърс с 4:1 като гост на Ню Джърси Девилс тази нощ.

Освен германския нападател, точни за успеха на гостите бяха още Шейн Пинто, Стивън Халидей и Тайлър Клевън. С баланс от пет победи и само една загуба „сенаторите“ достигат границата от пет успеха в рамките на шест или по-малко двубоя едва за трети път в клубната си история, повтаряйки постиженията от сезоните 2007/08 и 2005/06.

Tim Stützle gets a piece of Thomas Chabot's point shot to extend the Sens' lead 🚨 https://t.co/LcJXrjWyg3 — Sportsnet (@Sportsnet) October 13, 2026

Единственото попадение за състава на Ню Джърси бе дело на Арсений Грицюк, докато стражът на домакините Нико Дос спаси 16 изстрела.

Резултатът бе открит само девет секунди след началото на втората третина, когато Шейн Пинто се възползва от пас на Майкъл Амадио и с прецизен изстрел от средна дистанция прати шайбата в мрежата. Домакините изостанаха с два гола в 9-ата минута на същата част – при числено превъзходство Щюцле комбинира с непокрития Стивън Халидей, който удвои аванса на Отава.

Shane Pinto lance les festivités ‼️ #GoSensGo https://t.co/jF29ssVFeb — Sénateurs d'Ottawa (@SenateursLNH) October 13, 2026

С тази асистенция Щюцле записа своя 265-и голов пас в кариерата си в НХЛ, изравнявайки Кристиан Ерхоф на третото място сред германските състезатели по този показател. Пред тях остават единствено Леон Драйзайтъл (625) и Йохен Хехт (277).

В 12-ата минута на третия период Щюцле направи резултата 3:0, след като отклони изстрел от синята линия на Тома Шабо. Малко по-късно попадение на Йеспер Боквист за домакините бе отменено заради нарушение срещу вратаря след успешна треньорска контестация от щаба на Отава.

Power play goal for Ottawa! Scored by Stephen Halliday with 11:20 left in the 2nd. Assisted by Tim Stützle and Dylan Cozens. NJD: 0 | OTT: 2 #OTTvsNJD #NJDevils #GoSensGo https://t.co/URUcN9v843 — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 13, 2026

Ню Джърси все пак намали изоставането си чрез Арсений Грицюк пет минути преди финалната сирена, но в края Тайлър Клевън оформи крайното 4:1 с попадение на празна врата.

Empty net goal for Ottawa! Scored by Tyler Kleven with 02:07 left in the 3rd. NJD: 1 | OTT: 4 #OTTvsNJD #NJDevils #GoSensGo https://t.co/Qw1Ub4BnWb — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 13, 2026

С победата стражът Линус Улмарк стана третият вратар в клубната история на Отава, стартирал сезона с пет поредни успеха, нареждайки се до Рей Емъри и Доминик Хашек от сезон 2005/06.

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