Минесота прекъсна победната серия на Вегас, тежък инцидент беляза мача

С категорично представяне в началните двадесет минути Минесота Уайлд надделя с 4:2 над Вегас Голдън Найтс в зала „Гранд Казино Арена“ в Сейнт Пол. Домакините решиха до голяма степен изхода на двубоя още през първата третина, в която отбелязаха три безответни попадения, и сложиха край на серията на съперника от четири поредни победи.

Точни за победата на Минесота бяха Мат Болди, Максим Шабанов, Данила Юров и Йоел Ериксон Ек. Защитникът Куин Хюз се отличи с две асистенции, а вратарят Йеспер Валстед се намеси решително с 21 спасявания. С този успех тимът подобри баланса си на 4-1-1 от началото на сезона.

Olli Määttä löysi mainiosti Matt Boldyn maalin edustalta, joka laukoi kiekon maaliin toisella yrittämällä. 🍎✌️ #NHLfi https://t.co/9XMNxpfWFi — Viaplay Urheilu (@ViaplayUrheilu) October 13, 2026

Водещата атакуваща линия на домакините, съставена от Болди, Кирил Капризов и Ериксон Ек, отново бе на висота, записвайки общо два гола и една асистенция.

„След мача срещу Флорида Пантърс това е втори пореден двубой, в който те се представят отлично. Вземат много добри решения с шайбата, а и тримата се борят изключително здраво и работят неуморно на леда“, заяви старши треньорът на Минесота Джон Хайнс.

За гостите от Вегас (5-2-0) се разписаха Расмус Андерсон и Уилям Карлсон, а стражът Картър Харт отрази 24 удара към вратата си.

Головата фиеста за Уайлд започна в 11:50 минута на първата част, когато Болди откри резултата. Той овладя собствената си отбита шайба след блокиран изстрел и я прати в мрежата. При попадението асистира Хюз, който удължи серията си с точки от началото на сезона на шест срещи. Това е шестото най-добро постижение за американски защитник в историята на НХЛ и най-дългата такава поредица от Джон-Майкъл Лайлс насам през сезон 2010/11 (девет мача).

Power play goal for Minnesota! Scored by Maxim Shabanov with 05:28 left in the 1st. Assisted by Quinn Hughes. MIN: 2 | VGK: 0 #VGKvsMIN #mnwild #VegasBorn https://t.co/YPBomfdCAL — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 13, 2026

В 14:32 минута Шабанов удвои преднината при числено превъзходство. Малко преди края на периода, в 16:57 минута, Юров направи резултата 3:0, след като бе оставен непокрит на далечната греда и оползотвори подаване на Боби Бринк. Втората асистенция за гола отиде при новобранеца Рийгър Лоренц, който записа първа точка в кариерата си в НХЛ едва във втория си мач в лигата.

Danila Yurov puts the @mnwild up by three! 😮‍💨 https://t.co/nqeKo1t7rx — NHL (@NHL) October 13, 2026

Голдън Найтс се върнаха в мача през втората третина. Андерсон намали на 3:1 в 2:37 минута с далечен удар, а в 9:25 минута Карлсон завърши бърза контраатака двама на един с Брет Хаудън за 3:2.

Крайното 4:2 бе оформено от Ериксон Ек 1:22 минути преди финалната сирена, когато шведският нападател порази опразнената врата на съперника.

Empty net goal for Minnesota! Scored by Joel Eriksson Ek with 01:22 left in the 3rd. Assisted by Kirill Kaprizov. MIN: 4 | VGK: 2 #VGKvsMIN #mnwild #VegasBorn https://t.co/CoTICyyIEw — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 13, 2026

Гостите не успяха да се възползват от ситуациите си с човек повече, пропускайки две възможности в заключителната третина.

Срещата бе помрачена от инцидент 2:14 минути преди края на първата част, когато нападателят на домакините Нико Щурм пострада след тежък удар с шайбата при изстрел на Джаред Спърджън. Щурм напусна пързалката с чужда помощ и бе откаран в болница за медицински прегледи. Случаят предизвика сериозно безпокойство в залата и припомни за тежката фрактура на черепа, която съотборникът му Брок Фейбър претърпя по сходен начин в предсезонната подготовка срещу Далас Старс.

Nico Sturm had to leave the game after taking a puck to the head. The Wild have already lost Brock Faber for an extended period after he took a puck to the head and fractured his skull. https://t.co/epPbsEzJlK — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) October 13, 2026

„Беше изключително плашещо. Веднага изникват спомените за случилото се с Брок. Надяваме се травмата да не е толкова сериозна, но винаги е много тежко да станеш свидетел на подобно нещо“, призна вратарят Валстед.

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