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Девора Аврамова стана най-бързата българка на 20 км за всички времена

  • 13 окт 2026 | 09:37
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Девора Аврамова стана най-бързата българка на 20 км за всички времена

Девора Аврамова отново показа страхотна форма на шосейния пробег в Париж, Франция. Състезателката на „Тийм Попов“ – Стара Загора бяга на дистанцията 20 км, където няма световни рекорди, но Световната атлетика води статистика на най-добрите времена.

26-годишната Аврамова постигна време 1:07:51 ч. на дистанцията и с това стана най-бързата българка на 20 км за всички времена, като се класира 8-а в генералното класиране от повече от 11 хиляди стартирали жени във френската столица.

Постижението на Девора впечатлява и с междинните времена – 5 км – 16:51, 10 км – 33:09 и 15 км – 50:18.

Времената на 10 км и на 15 км също са най-силни в историята на българската атлетика. Националният рекорд на 10 км на шосе на Милица Мирчева е 33:38.

Постижението на Девора в Париж отговаря на 1093 точки по сравнителната таблица на Световната атлетика и е едно най-силните по този показател сред българските атлети за 2026-a година, като й дава 20-о в световната ранглиста.

Габровката, живееща в Стара Загора, бяга преди седмица (4 октомври)  на 10 км в Брашов,  Румъния и постигна 34:06.

Тя се опита да атакува и националния рекорд на полумаратон на 20 август на световното първенство по шосейни бягания в Копенхаген, Дания, но след като записа 16:49 на първите 5 км, не успя да задържи високото темпо и завърши на 83-о място за 1:16:44 ч.

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