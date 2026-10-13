Сдружение без дейност печели пред клуба на Григор Димитров търг за държавна тенис база

Сдружение „Тенис клуб Хасково 2015“ обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) търга за отдаване под наем на държавната Тенис база „Борисова градина“.
Базата е публична държавна собственост и се отдава за 30 години. Търгът е проведен от Министерството на вътрешните работи.
В жалбата се посочва, че победителят в търга – Сдружение „Спортен клуб Олимпия - спорт за всички“, е регистриран през 2019 г. и е декларирал в Търговския регистър, че няма дейност. От регистрацията му насам няма вписани промени и обявени годишни финансови отчети.
Клубът от Хасково, в който Григор Димитров започва кариерата си, е единственият участник, представил доказателства за спортна дейност, включваща тренировки за професионалисти и за любители, спортни лагери, домакинство на национални и международни тенис турнири, както и постигнати резултати - над 130 медала и призови места на състезателите му.
Според касационната жалба решаващата разлика идва от третия показател – „Възможности за развитие на спортната дейност“, за който изцяло липсват предварително обявени критерии и регламент за оценяване. По него спечелилият получава максимален брой точки, а клубът на Григор Димитров, с изключителна спортна история, устойчиви международни контакти и доказани професионалисти в структурата си – наполовина по-малко.
„Говорим за държавен имот, който трябва да служи на обществото за следващите 30 години. Когато критериите не са ясни, рискът е той да бъде поверен на организация без опит, без професионализъм и неясна инвестиционна програма. От това губи не един клуб, а цялото общество“, каза за БТА Марина Георгиева, адвокат по делото.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google